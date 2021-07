https://cz.sputniknews.com/20210705/z-revolucionare-maloobchodu-prukopnikem-astronautiky-bezos-opousti-amazon-15059499.html

Z revolucionáře maloobchodu průkopníkem astronautiky. Bezos opouští Amazon

Americký podnikatel Jeff Bezos v pondělí odchází z vedoucího postu společnosti Amazon, ze které udělal největší internetový obchod na světě a která ho udělala... 05.07.2021, Sputnik Česká republika

Pro svůj odchod zvolil Bezos symbolické datum, přesně 27 let po založení svého hlavního obchodního projektu, který znamenal revoluci v představách lidstva o maloobchodu a ještě víc ho zatáhl do hlubin konzumerismu.Amazon, který startoval jako portál obchodující s knihami, a skoro byl pojmenován Cadabra, nejen rozšířil po letech sortiment svého zboží na internetu, ale také obsadil nové trhy, počínaje on-line kinem s 200 miliony předplatitelů, konče cloud computingem nebo výrobou spotřební elektroniky. Celkem vlastní společnost 40 různých značek a dcer.Když se Amazon objevil na burze, činila cena jeho akcií 18 dolarů. Dnes mají cenu přes 3,5 tisíce za kus, celková kapitalizace společnosti se sídlem v Seattlu překročila 1,7 bilionu dolarů.Pro Amazon pracuje téměř 1,3 milionu lidí. Společnost je stále kritizována za těžké pracovní podmínky, i když je pyšná na to, že má platy minimálně 15 dolarů za hodinu, což je dvakrát více, než je federální minimum.Samotný Bezos s 177 miliardami dolarů vévodí seznamu nejbohatších podnikatelů na světě podle verze Forbes nehledě na to, že rozvod s MacKenzie Scott v roce 2019 ho připravil o podstatnou část majetku.57letý Bezos, který předal post generálního ředitele Andymu Jassyovi, nynějšímu kurátorovi Amazon Web Services, zůstane výkonným předsedou správní rady společnosti a bude i nadále vlastnit více než 10 % jejích akcií. Hodlá se soustředit na perspektivní produkty společnosti a věnovat víc času svým dalším aktivům, mezi které patří dobročinné fondy, list The Washington Post a vesmírná společnost Blue Origin.K nejbližším plánům Bezose patří let znovupoužitelnou suborbitální raketou New Shepard vyvinutou odborníky z Blue Origin. Start se plánuje na 20. července. Společnost miliardáři bude dělat jeho bratr, 82letá Američanka Wally Funk, která se připravovala na let do vesmíru na začátku šedesátých let, ale Zemi neopustila, a také záhadný vítěz aukce, který zaplatil za právo letět spolu s nimi 28 milionů dolarů.Let může trochu pokazit skutečnost, že devět dní před Bezosem hodlá startovat do vesmíru s lodí Unity Brit Richard Branson, který v případě úspěchu získá vavříny vítěze „závodu miliardářů“.Asi 150 tisíc lidí podepsalo petici, aby se Bezos z vesmíru nevrátil. „Miliardáři nemají existovat… ani na Zemi, ani ve vesmíru. Když ale volí to poslední, ať tam také zůstanou,“ zní úplný text na platformě change.org.

