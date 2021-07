https://cz.sputniknews.com/20210705/zelenskyj-oznacil-vstup-ukrajiny-do-eu-a-nato-za-zaruku-bezpecnosti-15061548.html

Zelenskyj označil vstup Ukrajiny do EU a NATO za záruku bezpečnosti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že vstup do EU a NATO je zárukou bezpečnosti a blahobytu země a v této záležitosti spoléhá na specifika... 05.07.2021, Sputnik Česká republika

„Projekty EU a NATO nebudou dokončeny bez Ukrajiny. Získání plného členství v EU a NATO je základní a strategickou prioritou ukrajinské zahraniční politiky... Pro nás je to především záruka bezpečnosti a záruka blahobytu. Domnívám se, že ukrajinský stát a ukrajinský lid již udělaly dost pro to, aby od našich partnerů získaly jasné potvrzení, kdy a jak bude Ukrajina členem EU a aliance,“ řekl Zelenskyj během fóra Ukrajina 30. Mezinárodní politika.Dříve ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba řekl, že se země stane členem NATO před vstupem do Evropské unie. Zároveň odmítl oznámit časový rámec, kdy je to podle jeho názoru možné. Kuleba také poznamenal, že v NATO nyní, stejně jako v roce 2008, neexistuje shoda ohledně harmonogramu přistoupení Ukrajiny k alianci, ale panuje politický konsenzus, že nakonec bude v NATO.Nejvyšší rada Ukrajiny v prosinci 2014 provedla změny dvou zákonů a opustila neblokový status státu. V únoru 2019 přijal ukrajinský parlament změny ústavy, které zakotvují kurz země do EU a NATO. Ukrajina se stala šestou zemí, která získala status partnera NATO s rozšířenými schopnostmi.Bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen již dříve prohlásil, že Ukrajina bude muset dosáhnout řady kritérií, aby se připojila k alianci, jejíž realizace bude trvat dlouho. Experti se domnívají, že Kyjev bude moci v příštích 20 letech požádat o členství v NATO.Plynovod Nord Stream 2Zelenskyj také plynovod Nord Stream 2 označil za zbraň proti Ukrajině a Evropě a vyzval mezinárodní partnery Kyjeva, aby se postavili proti spuštění plynovodu.Vyzval mezinárodní partnery Ukrajiny, aby se dále postavili proti spuštění ruského plynovodu a používali za tímto účelem mechanismy mezinárodních organizací, zejména OSN, OBSE a dalších.Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu s celkovou kapacitou 55 miliard metrů krychlových plynu ročně z ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti projektu se aktivně staví Spojené státy, které propagují svůj zkapalněný zemní plyn v EU, stejně jako Ukrajina a řada evropských zemí.

