Aktivita zemětřesení v Yellowstonu je 4krát nad normálem. Měli bychom se bát?

Sopku Yellowstone a okolní oblasti otřáslo minulý měsíc více než 400 zemětřesení. Tento počet, který potvrdila americká geologická služba (USGS), je nad... 06.07.2021, Sputnik Česká republika

Vědci z USGS říkají, že červen byl neobvykle aktivním měsícem pro zemětřesení ve slavném yellowstonském supervulkánu. Dodávají, že „aktivita Yellowstone je v současné době nad úrovní z minulosti".Ve svém červnovém souhrnu aktivit právě zveřejněném USGS se podělili o to, že Yellowstone zažil během měsíce 445 zemětřesení, i když pouze sto nebo dvě stě jsou považovány za běžnou měsíční aktivitu. „I když je to nadprůměrné po dobu jednoho měsíce, není to v žádném případě bezprecedentní,“ napsal USGS v měsíční aktualizaci Yellowstone Volcano Observatory. Tamní vědci připomněli mimořádně rušný červen 2017, kdy oblast zasáhlo více než 1100 zemětřesení.Současné období seismicity bylo poznamenáno čtyřmi intenzivními roji, včetně dvou, které dosáhly vrcholu při 153 otřesech.Yellowstone Caldera, známá také jako Yellowstone Super vulkán, se nachází v yellowstonském národním parku v severozápadním rohu Wyomingu a je aktivní sopečnou kalderou. Místo bylo domovem tří masivních super erupcí za posledních 2,1 milionu let; poslední byl před 630 000 lety, druhý před 1,3 miliony let a nejstarší před 2,1 miliony let. Toto nejstarší zemětřesení bylo největší a vyprodukovalo 2500krát více popela než erupce hory St. Helen v roce 1980.Sopečné erupce, stejně jako pokračující geotermální aktivita ve slavných gejzírech národního parku, jsou výsledkem značného oblaku magmatu, který se nachází pod hladinou kaldery. Magma v tomto oblaku obsahuje plyny, které jsou udržovány rozpuštěné obrovským tlakem, pod kterým je magma. Pokud se tlak uvolní v dostatečné míře nějakým geologickým posunem, pak některé plyny vybublají a způsobí, že se magma rozšíří. To může způsobit řetězovou reakci: pokud expanze vede k dalšímu zmírnění tlaku, například odfukem materiálu kůry z horní části, výsledkem bude velmi velký výbuch plynu.I když je další erupce v Yellowstonu nevyhnutelná, není pravděpodobné, že by k tomu v dohledné době došlo. Studie Arizonské státní univerzity z roku 2017 zjistila, že bude trvat „desetiletí“, než yellowstonská nádrž magmatu dosáhne kapacity, která by vyvolala erupci.

Teodor Citace: "Vědci z USGS říkají, že červen byl neobvykle aktivním měsícem pro zemětřesení ve slavném yellowstonském supervulkánu" Yelowstone neni zadny supervulkan, ale kaldera. Tak to jsou ti pravi vjedci. Nejvetsi vulkan na zemi byl na ostrove La Palma (krater o prumeru 9 km je tam pochopitelne dodnes). Taky vytvoril cely ostruvek. 1

1

