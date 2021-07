https://cz.sputniknews.com/20210706/americti-vojaci-tajne-opustili-vojenskou-zakladnu-v-afghanistanu-15065625.html

Američtí vojáci tajně opustili vojenskou základnu v Afghánistánu

Vojáci USA opustili leteckou základnu Bagrám, která je největší v Afghánistánu. Američtí vojáci odpojili elektřinu, aniž by informovali afghánského velitele... 06.07.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se také, že než afghánská armáda mohla vzít pod kontrolu leteckou základnu, která se nachází asi hodinu od Kábulu, vtrhli do ní rabující vojáci, kteří kasárny vykradli.Podle jednoho z vojáků útok zlodějů vyprovokovalo to, že 20 minut po tichém odchodu amerických vojáků byla na základně odpojena elektřina a základna se ponořila do tmy. Poznamenal, že tři dny po odchodu amerických vojáků afghánští vojáci stále uklízeli hromadu odpadu, který tam nechali rabující vojáci.V letech nejsilnější protiteroristické operace USA v Afghánistánu se na území Bagrámu nacházelo až 100 tisíc vojáků. Nechali po sobě přes tisíc dopravních prostředků, desítky obrněných automobilů a zcela vybavenou a jednu z nejlepších nemocnic v zemi.Již v pátek televizní stanice Fox News s odkazem na vlastní zdroje oznámila, že američtí vojáci opustili leteckou základnu Bagrám v rámci operace stažení vojsk z Afghánistánu. Podle agentury Associated Press to znamená, že většina z kontingentu 2,5-3,5 tisíc amerických vojáků už není na afghánském území. Centrální velení Ozbrojených sil USA uvádělo, že Washington realizoval stažení amerického kontingentu z Afghánistánu z více než 50 procent.USA a jejich spojenci mají svá vojska z Afghánistánu stáhnout do 11. září tohoto roku. Někteří partneři USA již dokončili stažení svých sil ze země. Stahování vojsk probíhá na pozadí aktivizace hnutí Talibán (teroristická organizace zakázaná v RF), který od května provádí rozsáhlou útočnou operaci.

