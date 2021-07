https://cz.sputniknews.com/20210706/belorusko-snizuje-diplomaticke-zastoupeni-litvy-na-minimum-15072802.html

Bělorusko snižuje diplomatické zastoupení Litvy na minimum

Ministerstvo zahraničí Běloruska dnes oznámilo, že bylo přijato rozhodnutí o snížení počtu diplomatického zastoupení Litvy na minimum. Rozhodnutí bude platné, dokud Litva nepřeruší nepřátelské iniciativy. K rozhodnutí došlo poté, co kancelář vůdkyně běloruské opozice Světlany Tichanovské získala v Litvě diplomatický status. Tento počin byl označen za „směšný a otevřeně nepřátelský krok“ vůči Minsku.Volby v BěloruskuAlexandr Lukašenko vyhrál loni v srpnu již pošesté prezidentské volby v Bělorusku. Podle údajů Ústřední volební komise získal 80,1 procenta hlasů, ale po vyhlášení výsledků začaly v zemi masivní opoziční protesty, které byly doprovázeny nepokoji. Při jejich rozhánění bezpečnostní síly používaly speciální prostředky a speciální techniku. Úřady oficiálně potvrdily smrt tří demonstrantů. Akce postupně změnily svůj charakter na místní s malým počtem účastníků. 11. února běloruská KGB oznámila, že se situace v zemi stabilizovala, vrchol protestů pominul, jejich projevy prakticky zmizely.Opozice se domnívá, že volby vyhrála Světlana Tichanovská, požaduje nové volby a snaží se dosáhnout rozšíření mezinárodních sankcí proti Minsku, které dříve vyhlásily západní země. V Bělorusku byla zahájena trestní řízení proti řadě členů opoziční koordinační rady, která byla vytvořena z iniciativy Tichanovské, včetně výzev k uchopení moci, vytvoření extremistické formace a spiknutí s cílem zmocnit se státní moci protiústavním způsobem. Samotná prezidentská kandidátka odjela po volbách do Litvy.

Kosmo Olin 🦀

Evropa je prakticky už v čudu, protože legálně a občansky souhlasně ani nikdy neexistovala. A tak je to jenom USraelská byrokratická a finanční zrůda, kterou kromě těch USraelských sviní dnes už nikdo nechce. Corona a spousta lidí pracuje na tom tu Bruselskou diktaturu a ten koloniální Bruselský režim rozložit a zničit. Podřadné kolonie jako ČR touží po národní svobodě a suverenitě, Maďarsko se odvrací, Poláci jsou americká kolonie a všude v Evropě se to vaří. Corona a byrokrati zničili podnikatelství a není žádná možnost to krátkodobé nějak znovu oživit, protože kdo se už jednou spálil, ten už nehne ani prstem, a naivní nová generace nic vlastního neumí a nemá. Pravděpodobně nejprve přijde postupný ekonomický kolaps, který způsobí paniku a vnitřní boje o přežití.A tím doufejme i ta Evropa zhasne a země se budou muset soustřeďovat na soběstačné přežití. Jelikož se těch USraelských parazitů nebude jako v Ukrajině možné zbavit,...

9