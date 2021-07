https://cz.sputniknews.com/20210706/belorusky-prezident-lukasenko-pohrozil-eu-migranty-a-odvetou-za-sankce-15070546.html

Běloruský prezident Lukašenko pohrozil EU migranty a odvetou za sankce

Běloruský prezident Lukašenko pohrozil EU migranty a odvetou za sankce

Alexandr Lukašenko, prezident Běloruska, pohrozil Evropské unii možným omezením tranzitní dopravy přes území jeho země v případě, že ze strany Západu by se... 06.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-06T17:41+0200

2021-07-06T17:41+0200

2021-07-06T17:41+0200

svět

alexandr lukašenko

sankce

migranti

eu

bělorusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/13422060_0:0:1240:698_1920x0_80_0_0_af95ba81fa5e6cd527ad26f9a8ede531.jpg

„Pokud budete dál zvyšovat tlak proti Bělorusku pomocí nových sankcí – tak budete objíždět (Bělorusko – red.) po severním pólu a před Středozemní moře,“ řekl Lukašenko v úterý v Minsku na jednání ohledně otázek čelení sankcím. Běloruský prezident v této souvislosti zdůraznil, že vláda země se za podmínek pandemie chová ještě „velmi lidsky ve věci tranzitu, pohybu nákladní a osobní dopravy a tak dále“.„Skladiště migrantů“Lukašenko také prohlásil, že se nechystá měnit Bělorusko na „skladiště“ nelegálních migrantů, kteří usilují o vstup na území Evropské unie.„Jestli si někdo myslí, že my nyní uzavřeme hranici s Polskem, Litvou, Lotyšskem a Ukrajinou a změníme se na skladiště migrantů z Afghánistánu, Íránu, Iráku, Libye, Sýrie, Tuniska, tak ten se plete. My nikdy nebudeme nikoho zadržovat: Vždyť oni nejdou k nám. Oni jsou do osvícené, teplé a příjemné Evropy,“ prohlásil prezident země, když jednal o čelení sankcím. Jeho slova citovala agentura Belta.Lukašenko dále uvedl, že Evropa, kde je nedostatek pracovníků, „tyto lidi pozvala“. „A zadruhé, oni (Západ – red.) fakticky tyto země zničili. Oni fakticky zničili Afghánistán a vyvedli odtud vojska. Vidíte, co se tam děje: Nyní už naše republiky střední Asie bývalého Sovětského svazu jen s vypětím všech sil zadržují ten proud. To znamená, že se objevili běženci,“ zmínil Lukašenko.Dodal, že jeho země se bude dále věnovat hlavním bezpečnostním rizikům na svých hranicích tak, „nakolik to bude nezbytné a výhodné naší zemi a finančně možné“.Běloruský prezident na téma migrantů dodal, že „lidé utíkají od války a běží tam, kam je pozvali“. „Evropská unie zavedla různé výhody pro ty, kdo tam přijíždějí,“ uvedl Alexandr Lukašenko.MerkelováNěmecká kancléřka Angela Merkelová na konci června uvedla, že Evropská unie nepřestane tlačit na běloruské úřady, dokud se situace v zemi nezmění.„Přijali jsme obsáhlý balíček sankcí v Radě EU… Aktivovali jsme velice obsáhlý sankční režim, začíná fungovat, my neodstoupíme, dokud se situace v zemi nezmění,“ uvedla Merkelová po společném zasedání parlamentů Německa a Francie.

https://cz.sputniknews.com/20210706/poslanec-benesik-tweetoval-hamackovi-kvuli-problemum-na-slovenske-hranici-jak-to-ministr-vyresil-15069533.html

https://cz.sputniknews.com/20210706/ceske-elity-jsou-zakomplexovane-europoslanec-za-ods-zahradil-promluvil-k-husitum-15068101.html

Kosmo Olin 🦀 Celkově se dá říci, že žido USraelci úplně vždycky provokují a využívají situace v cizích zemích, s cílem tam uchopit vládní moc a tu zemi si úplně zabrat a pro své účely a globální světovládní cíle využívat. Svržení cizí vlády a uchopení vládní moci je vždycky ten hlavní USraelský cíl. Velmi poučné a zajímavé jsou situace, když se USraelcům útočné okupace nepovedou, nebo když po létech důkladně vykradenou a zničenou zemi opouští a chtějí si to území kontrolně udržet. Zatím není známé, že by se nějaké USraelsky okupované zemi úspěšně povedlo zcela osvobodit, kromě Iránu, kde se násilně podařilo odsadit dosazeného USraelského prezidenta Resa Pahlavi. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾🚾 20

Kosmo Olin 🦀 Zrovna hlásili, že zatčení pomocníci Tichanovské dostali 14 let vězení 🇧🇾👍👍👍 15

2

eu

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alexandr lukašenko, sankce, migranti, eu, bělorusko