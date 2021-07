https://cz.sputniknews.com/20210706/besidka-zvlastni-skoly-lide-se-vysmivaji-piratum-za-jejich-predvolebni-kampan-15070790.html

„Besídka zvláštní školy.“ Lidé se vysmívají Pirátům za jejich předvolební kampaň

„Besídka zvláštní školy." Lidé se vysmívají Pirátům za jejich předvolební kampaň

Po vlně kritiky, jež směřovala na Piráty za jejich nepovedenou předvolební kampaň, kdy Pirát Jakub Michálek loví pomocí lasa údajné korupčníky, Piráti plakát stáhli s tím, že prý byl „zavádějící“. Než to však stihli udělat, vypukla mela na sociálních sítích.Uživatel Petros následně v diskuzi dodal, že pirátská předvolební kampaň vypadá jako „besídky zvláštní školy“.Jedním z komentujících pirátskou předvolební kampaň, kde slibují, že prý po volbách „zatočí“ s korupčními kauzami, byl i bývalý čelní politik TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle jeho názoru Piráti pouze provozují „prázdnou protikorupční rétoriku a silácká gesta“.„Jakub Michálek vyrážející chytit cenu za nejdivnější marketing léta 2021. Gifováno, 2021,“ napsal u sebe na Twitteru uživatel Jan Mikeš.K pirátské předvolební kampani se vyjádřila pro česká média jejich mluvčí Karolína Sadílková. „Grafika byla stažena, neboť byla shledána zavádějící. V prezentaci našeho protikorupčního programu, který má za cíl chránit peníze našich občanů, budeme pokračovat v následujících dnech a týdnech,“ cituje její slova portál Echo24.„Nedlouhý azyl“Bývalý přední politik TOP 09 Miroslav Kalousek v minulosti uvedl, že pokud by se měl Jakub Michálek z Pirátské strany účastnit vedení země, opustil by vlast. Michálka totiž přirovnává k nechvalně známému komunistickému prokurátorovi Josefu Urválkovi.„Pro lidi mé generace jste Urválek i Džerdžinskij v jednom. Kdybyste někdy převzal výkonnou moc, opustím svoji zemi, byť ji miluji,” prohlásil Kalousek na adresu Michálka na konci minulého roku.„Mám u Karla Schwarzenberga zamluvenou hájenku ve Štýrsku. Tam bych to přečkal, než by se Jakub Michálek znemožnil. Myslím, že by to byl nedlouhý azyl,“ dodal bývalý politik TOP 09 na téma Michálka.

