Česká fotbalová hvězda hrající v Moskvě se bude ženit

Český fotbalový mág Alex Král, hráč moskevského Spartaku, publikoval na sociálních sítích fotografii, kde žádá svoji přítelkyni Markétu o ruku. 06.07.2021, Sputnik Česká republika

Fotbalista moskevského Spartaku publikoval na svém Instagramu fotografii, kde je vidět, jak před jedním z nejdražších hotelů na světě žádá svoji přítelkyni Markétu o ruku. Alex Král přestoupil do Spartaku z pražské Slávie za 300 milionů korun. Média v té době psala, že si talentovaný český fotbalista měl počkat na nabídku ze západní Evropy. V moskevském Spartaku se z něho ovšem mezitím stal jeden z klíčových hráčů. Jako na jednoho z nejcennějších na něho před fotbalovým EURem hleděl i kouč Jaroslav Šilhavý.Král randí se svojí přítelkyní Markétou. „Přála bych si, abych mohla naplnit tvůj život štěstím, protože to je vše, co si zasloužíš. Jsem vděčná za vše, co máme, byla jsem a budu připravena tě podporovat, kamkoli půjdeš. Ať se ti splní všechny sny,“ napsala Markéta Alexovi k jeho narozeninám. Fotbalista se přitom svěřil, že se svojí přítelkyní Markétou chodí již od dob střední školy.V souvislosti s Králem se spekuluje o tom, že si na něho „brousí zuby“ několik velkoklubů z anglické Premier League. Jedním z nich má být West Ham United.Češi ve čtvrtfináleČeský tým před několika dny podlehl ve čtvrtfinálovém zápase EURO 2020 Dánsku. Zápas se konal na Olympijském stadionu v ázerbájdžánském Baku. Oba týmy předvedly skvělý výkon, ale v zápasu, který byl napjatý až do poslední chvíle, nakonec úspěch slavili dánští fotbalisté.Český tým na EURO 2020Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství Evropy se skvělým skóre. Své první utkání na tomto turnaji české mužstvo sehrálo v Glasgow s domácím Skotskem, které porazilo se skóre 0:2. Jednoznačným hrdinou zápasu byl Patrik Schick. Podařilo se mu totiž vstřelit oba góly, druhý téměř z poloviny hřiště.Druhý zápas s Chorvaty přinesl remízu. O gól české reprezentace se v prvním poločase postaral Patrik Schick z penalty. Ve druhém poločase za chorvatský tým branku střelil Ivan Perišić, když před ním podklouzl Vladimír Coufal.V posledním skupinovém zápase s Anglií Češi prohráli 0:1, kdy ve 12. minutě skóroval Sterling a další branka již nepadla. I přes tuto prohru však měli čeští fotbalisté postup do osmifinále zajištěn.Hlavní překvapení si pro fotbalové fanoušky Češi přichystali až na osmifinálovém utkání, v němž dokázali zdolat Nizozemce, kteří před tím vyhráli všechny zápasy ve své skupině. V 68. minutě zápasu na zadní tyč naskočil Tomáš Kalas, který vrátil míč na přední tyč. Právě tam byl sám Tomáš Holeš, který skóroval. Druhý gól si Češi připsali v 80. minutě. Tentokrát skóroval Patrik Schick, kterému nahrál Tomáš Holeš, a potvrdil českému týmu postup do čtvrtfinále.

