„České elity jsou zakomplexované." Europoslanec za ODS Zahradil promluvil k husitům

„České elity jsou zakomplexované.“ Europoslanec za ODS Zahradil promluvil k husitům

Poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil si na svých sociálních sítích posvítil na českou elitu, a to kvůli jejímu vztahu k husitům a husitskému hnutí... 06.07.2021

„Jsem zvědav, kolik se dnes na FB vyrojí „znalců“, aby nám vysvětlili, jak to bylo s tím Husem a zejména s husitstvím. Samozřejmě v tom moderním stylu, který mytologii bývalého režimu o tomto období nahrazuje novou mytologií, pouze o 180 stupňů obrácenou,“ konstatoval na svých sociálních sítích europoslanec za ODS.Zahradil poukázal na to, že polistopadová propagandistická mašina podle jeho názoru mění husitské hnutí na pouhé bandity, čímž dělá to samé, jako komunistická propaganda, akorát obráceně.„Takže z komunistických bojovníků za sociální spravedlnost se staly pouhé fanatické bandy lapků a žhářů. Podobně převrácený osud potkal třeba také výklad Bílé hory, vzniku Československa nebo odsunu Němců,“ uvedl Jan Zahradil.Europoslanec v této souvislosti upozorňuje na stav ode zdi ke zdi, v němž se potácí česká elita, nebo minimálně její část. Ta prý má neustále pocit, že se musí „vyrovnávat s minulostí“. V podstatě se ovšem jedná o pocit vlastní méněcennosti a vnitřní zmatenost české elity, říká.„Tenhle „odezdikezdismus” je projevem jakéhosi zvláštního antikomplexu, který část zdejších elit permanentně nutí „vyrovnávat se” s minulostí, „nastavovat” jí zrcadlo atd., ale je ve skutečnosti znakem vnitřní zmatenosti a nízkého sebevědomí,“ dodal Jan Zahradil na svém Facebooku.„Dekonstrukce Milady Horákové“Pod statusem europoslance se okamžitě rozjela diskuze, jíž se účastnil i sám europoslanec. Jeden z komentátorů, Petr Havránek, uvedl, že Jan Hus, Milada Horáková a Václav Havel jsou jeho životními vzory. Zahradil na tato slova reagoval. Podle jeho názoru v brzké době dojde i k „dekonstrukci“ Milady Horákové za její politické názory. „Horáková bude také časem „dekonstruována”. Byla národní socialistka, podporovala odsun Němců a angažovala se ve skupině přátelství se SSSR. Zatím si na to ještě nikdo netroufl, ale to přijde,“ myslí si euposlanec.Jan HusČesko si dnes připomíná výroční upálení mistra Jana Husa, k němuž došlo 6. 7. 1415 v Kostnici. Na výroční upálení mistra Jana zareagovala i Společnost pro obranu svobody projevu.„Za pravdu se už neupaluje (alespoň u nás), ale stále ještě umlčuje, blokuje a maže. Nebojme se za ni postavit, ať už je cenzorem stát nebo globální monopol. Většina lidí si nechce nechat svobodu projevu vzít, buďme proto více slyšet!” uvedla na svých sociálních sítích.„Hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti,“ připojila Společnost pro obranu svobody projevu citát mistra Jana ke svému postu.Jedním z těch, kdo si na sociálních sítích připomněl upálení mistra Jana Husa, byl i poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Ten srovnal stav před několika stoletími s tím, že se ve společnosti děje dnes.„Upálení Mistra Jana Husa, 6. července 1415 v Kostnici. Za pravdu upalovali. A co dnes? Pokrok… zavádí cenzuru, kriminalizují názory, platí udavače,“ napsal poslanec.

