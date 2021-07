https://cz.sputniknews.com/20210706/eu-uz-nema-vlastne-s-nikym-dobre-vztahy-ovcacek-komentuje-situaci-v-evrope-15068498.html

„EU už nemá vlastně s nikým dobré vztahy.“ Ovčáček komentuje situaci v Evropě

„EU už nemá vlastně s nikým dobré vztahy.“ Ovčáček komentuje situaci v Evropě

Mluvčí českého prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček dnes na Twitteru reaguje na situaci okolo maďarského zákona o LGBT. Ve svém příspěvku uvádí, že EU už s... 06.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-06T15:09+0200

2021-07-06T15:09+0200

2021-07-06T15:09+0200

česko

evropská unie (eu)

česká republika

polsko

maďarsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/13373612_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_40cb2a4a67b229c8cdf207ba29e99a18.jpg

Jiří Ovčáček dnes na Twitteru zveřejnil příspěvek, ve kterém komentuje situaci v Evropské unii. Jeho reakci pravděpodobně vyvolal maďarský zákon o LGBT, který Evropská unie hojně kritizuje.Dále upozorňuje na to, že nyní Evropská unie začíná vyhrožovat také vlastním členským státům. Zmiňme, že kromě Maďarska EU útočí také na Polsko, ale i na Česko.Maďarský zákonMaďarský parlament schválil 15. června návrh zákona zakazující šíření veškerých materiálů obsahujících propagandu homosexuality ve filmech a reklamách cílených na osoby do 18 let. Toto rozhodnutí má mimo jiné znamenat i zákaz osvěty ve školách o tématech týkajících se sexuálních menšin.Návrh byl podpořen drtivou většinou přítomných zákonodárců, pro jeho přijetí hlasovalo 157 poslanců, proti se vyslovil pouze jeden. Nový zákon byl přivítán vládnoucí konzervativní stranou Fidesz, stejně jako pravicovou stranou Jobbik, zatímco řada opozičních stran hlasování bojkotovala.Iniciativu maďarských poslanců odsoudila komisařka Evropské unie pro rovnost Helena Dalliová, která přitom dala jasně najevo, že pokud zmíněný zákon nabude platnosti, pak je Brusel připraven reagovat. Má se jednat o finanční restrikce v podobě omezení financování z fondů Evropské unie. Obdobná opatření byla dříve uplatněna proti řadě polských měst, která se označila za „zónu bez LGBT“.14 států navíc v úterý vyzvalo Evropskou komisi, aby vůči maďarskému zákonu zasáhla. Vznik společné deklarace iniciovala Belgie, podpis připojily také západoevropské, severoevropské a pobaltské země. Česko mezi nimi není.Maďarský zákon odsoudili jako diskriminační vůči komunitě LGBT také zahraniční aktivisté a lidskoprávní skupiny.Charta hodnotŠestnáct evropských politických hnutí s vlivnými představiteli zastánců vlivu národních států, jako jsou Marin Le Penová, Viktor Orbán nebo Matteo Salvini, podepsaly takzvanou Chartu hodnot.Signatáři chtějí hájit myšlenku Evropy „respektující národy a svobodné země“, ale rétorika o odchodu z Evropy nebo z eurozóny zůstala stranou. Cílem již není zničit Evropskou unii, ale „reformovat ji“ tím, že se do politické debaty vnese větší váha, a podle Marine Le Penové je „dnešní dohoda prvním krokem k vytvoření velké aliance v Evropském parlamentu“.V prohlášení se uvádí: „Jsme přesvědčeni, že spolupráce evropských národů musí být založena na tradici, úctě ke kultuře a historii evropských národů, úctě k židovsko-křesťanskému dědictví Evropy a společným hodnotám, které naše národy spojují, a nikoli na jejich ničení. Potvrzujeme své přesvědčení, že rodina je základní jednotkou našich národů.“Základním prostředkem k dosažení společného postoje v unii musí zůstat konsensus. „Nedávné pokusy tento postup obejít nebo myšlenky na jeho zrušení hrozí vyloučením některých zemí z jakéhokoli vlivu na rozhodování a přeměnou EU ve zvláštní formu oligarchie," stojí v chartě.Mezi šestnácti účastníky aliance zatím chybí český zástupce. A to i přes to, že České republiky se tlak Bruselu týká. Nejde ani tak o vyšetřování dotačního podvodu, který je připisován premiérovi Andreji Babišovi. Máme na mysli soudní popotahování za odmítání dovozu migrantů.

https://cz.sputniknews.com/20210626/mrzi-me-ze-cr-nezkritizovala-madarsko-jourova-se-narovinu-vyjadrila-ke-zdrzenlivemu-postoji-babise-14959718.html

https://cz.sputniknews.com/20210706/evropa-ma-na-kahanku-pomoct-ma-plan-le-penove-a-salviniho-a-cesi-se-pripoji-15067022.html

VB158 madarsko by mělo eu opustit -co pak s ním provedou madaři kam se schová 0

1

česká republika

polsko

maďarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

evropská unie (eu), česká republika, polsko, maďarsko