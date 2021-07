https://cz.sputniknews.com/20210706/evropa-ma-na-kahanku-pomoct-ma-plan-le-penove-a-salviniho-a-cesi-se-pripoji-15067022.html

Evropa má na kahánku, pomoct má plán Le Penové a Salviniho. A Češi se připojí?

Boj o Evropskou unii začíná. Buď nás ušlapou svými sandály uprchlíci a jejich vítači, nebo se z EU stane svaz suverénních států. A nejde o plané řeči. 06.07.2021, Sputnik Česká republika

Představovali jste si, drazí čtenáři, jak bude vypadat Evropská unie za takových pět let? Anebo dřív. Třeba za rok? Dojem, že se nás to netýká a my máme svých problémů dost – tornádo na Moravě a kradmo se blížící nová mutace koronaviru – tak jste na omylu. Bruselští pánové a jejich přátelíčci v národních státech se snaží posílit vliv unijních orgánů. Vezměme třeba takové Piráty. Ti chtějí v EU posilovat Evropský parlament a zrušit právo veta při hlasování o daních a zahraniční politice. Shodli se na tom jejich stranický předák Ivan Bartoš a europoslanec Marcel Kolaja.Pak tu jsou takové síly, které si nepřejí kapitulaci národních zájmů a suverénních států. Tyto strany nechtějí posilovat Evropskou unii, protože tato síla nebude použita na blaho evropských národů, ale ve prospěch mocichtivých a po penězích toužících bruselských byrokratů.Šestnáct evropských politických hnutí s vlivnými představiteli zastánců vlivu národních států, jako jsou Marin Le Penová, Viktor Orbán nebo Matteo Salvini, podepsaly takzvanou Chartu hodnot.Signatáři chtějí hájit myšlenku Evropy „respektující národy a svobodné země“, ale rétorika o odchodu z Evropy nebo z eurozóny zůstala stranou. Cílem již není zničit Evropskou unii, ale „reformovat ji“ tím, že se do politické debaty vnese větší váha, a podle Marine Le Penové je „dnešní dohoda prvním krokem k vytvoření velké aliance v Evropském parlamentu“.V prohlášení se uvádí: „Jsme přesvědčeni, že spolupráce evropských národů musí být založena na tradici, úctě ke kultuře a historii evropských národů, úctě k židovsko-křesťanskému dědictví Evropy a společným hodnotám, které naše národy spojují, a nikoli na jejich ničení. Potvrzujeme své přesvědčení, že rodina je základní jednotkou našich národů.“Nové hnutí na podporu evropských národních států, nikoli evropských byrokratů, se chce zasadit o to, co Pirátům vadí. Základním prostředkem k dosažení společného postoje v unii musí zůstat konsensus. „Nedávné pokusy tento postup obejít nebo myšlenky na jeho zrušení hrozí vyloučením některých zemí z jakéhokoli vlivu na rozhodování a přeměnou EU ve zvláštní formu oligarchie," stojí v chartě.Mezi šestnácti účastníky aliance zatím chybí český zástupce. A to i přes to, že České republiky se tlak Bruselu týká. Nejde ani tak o vyšetřování dotačního podvodu, který je připisován premiérovi Andreji Babišovi. Máme na mysli soudní popotahování za odmítání dovozu migrantů.O nové iniciativě evropských národních států Sputnik hovořil se známou poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.„Evropská unie dávno není spolkem, do kterého jsme vstupovali. Odklonila se od svých hodnot a stal se z ní diktátor, který ničí suverenitu členských států, tak aby vznikl jeden evropský superstát. Členské státy jsou Bruselem neustále atakovány, aby přijaly nesmyslná a mnohdy sebedestruktivní nařízení. Nuceným přijímáním muslimských běženců na svá území státy v mnoha případech ohrožují svou bezpečnost. Jsem trošku skeptická k reformě Evropské unie, za mě je to nereformovatelná zbyrokratizovaná chobotnice a jedinou cestou ke svobodě je vystoupení z EU," říká známá politička. Proč se zatím ČR nepřipojila k Alianci patriotů? Není na čase udělat krok vstříc zdravým silám?Dá se vůbec vzdorovat evropské byrokracii? Třeba Piráti ji jdou na ruku a požadují víc pravomocí pro orgány EU.„Určitě se vzdorovat dá, ale musíme se všichni spojit a netříštit síly a čím více nás bude, tím budeme mít větší sílu vzdorovat Bruselu. Lidé by si to měli uvědomit v nadcházejících říjnových volbách. Volba probruselských stran povede k ještě většímu podvolení Bruselu, ztrátě naší identity a bude mnohem těžší se z chapadel této chobotnice vymanit," říká poslankyně za SPD Karla Maříková.

Silvie Fandím Marine LePen a fandím Orbánovi, ale představa, že EU lze reformovat, je naivní. Jediná možnost je zničit stávající EU a vytvořit nové seskupení nezávislých evropských států. 3

Červenáček EU je nereformovatelná, ale to by nyní nebylo dobrým východiskem ke změně, proto vzniklo měkčí řešení v podobě této deklarace, což je jen prohlášení, cesta vůle. Ale i tak myšlenka národních suverénních států je pro nevolené sionvedení EU nestravitelná. Sionvedení ovšem není všemocné. Různé problémy, antagonismy v činnosti EU, a hlavně i ekonomický kolaps USA, vytvoří rozkolísanost a nejednotnost v postojích členských zemí EU. Potom ze zoufalství dojde ke snaze uplatňovat tuto deklaraci. Nakonec převládne názor, že je EU nereformovatelná. V4 se odtrhne a v budoucnu dojde na projekt Mezimoří. Chce to postupovat per partes, nepřeskakovat etapy. A to se děje. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 2

