https://cz.sputniknews.com/20210706/lekarka-uvedla-priznak-nebezpecne-hladiny-cholesterolu-ktery-je-videt-na-obliceji-15066382.html

Lékařka uvedla příznak nebezpečné hladiny cholesterolu, který je vidět na obličeji

Lékařka uvedla příznak nebezpečné hladiny cholesterolu, který je vidět na obličeji

Drobné výrůstky na obličeji, xantomy, mohou poukazovat na zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi. Píše britský bulvární deník The Daily Express s odvoláním na... 06.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-06T23:24+0200

2021-07-06T23:24+0200

2021-07-06T23:24+0200

zdraví

cholesterol

dieta

lékař

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/13355412_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_d2a91862bf096b3f9a1aa2ebf842bc5d.jpg

Jediným přesným způsobem zjistit, jestli má nemocný vysokou hladinu cholesterolu, je krevní zkouška, uvádí se v článku. Podle slov lékařky, přesahuje-li však normu po dlouhou dobu, může se to projevit na pokožce.Po objevení xantomů na obličeji je třeba navštívit lékaře a udělat krevní zkoušku, uvádí se v příspěvku.V rozhovoru pro The Daily Express lékařka doporučila také zkoušku na cholesterol všem lidem starším 40 let, pokud si ji neudělali dříve. Zvlášť důležité je to pro lidi, kteří trpí nadváhou a mají problémy se srdcem.Cholesterol se může akumulovat v tepnách, což přivádí časem k jejich ucpání. V závislosti na tom, v jaké části těla k tomu dojde, může to vyprovokovat mozkovou mrtvici nebo srdeční záchvat.Aktivní způsob života a dieta s velkým obsahem nenasycených tuků napomáhají snížení hladiny cholesterolu v krvi, řekla v závěru lékařka.Na Univerzitě Britské Kolumbie (UBC) dříve podotkli, že cholesterol – lipoproteiny o nízké hustotě (LDL) – může vést k nahromadění „nažloutlých úložišť tuku“ ve šlachách. „Kvůli biochemické příbuznosti LDL a kolagenu, který šlachy obsahují, vystupuje LDL z krve a připevňuje se ke šlachám, zejména Achillově, stává se stále větší a tvrdší a vyvolává zánět,“ píší vědci. Kvůli tomu se porušuje strukturní celistvost šlachy a změny v ní se stávají viditelnými.Zvýšená hladina cholesterolu může záležet na věku, tělesné hmotnosti nebo jiné nemoci (například vysokém tlaku nebo cukrovce). Pro její snížení je třeba změnit způsob života a výživu. Je nutné snížit objem nasycených tuků, které obsahují máslo, přepuštěné máslo, sádlo, tučné maso a sýr.Místo nich je třeba na jídelníček přidat potraviny, které obsahují nenasycené tuky: rostlinné oleje (olivový, slunečnicový, kukuřičný, řepkový a ořechový), avokádo, ořechy a semínka, tučnou rybu. Je také třeba cvičit nejméně 150 minut (2,5 hodiny) týdně, chodit pěšky, plavat a jezdit na kole.

https://cz.sputniknews.com/20210621/lekari-uvedli-skryte-priznaky-ktere-naznacuji-vysokou-hladinu-cholesterolu-14899415.html

https://cz.sputniknews.com/20210528/vedci-promluvili-o-dalsim-nebezpeci-zvysene-hladiny-cholesterol-14646201.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cholesterol, dieta, lékař