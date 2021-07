https://cz.sputniknews.com/20210706/maae-iran-bude-vyrabet-metalicky-uran-obohaceny-na-uroven-20--15072974.html

MAAE: Írán bude vyrábět metalický uran obohacený na úroveň 20 %

Irán bude obohacovat uran do úrovně 20 % pro svůj vědecký a výzkumný reaktor v Teheránu, informoval v úterý Sputnik zástupce Mezinárodní agentury pro atomovou... 06.07.2021, Sputnik Česká republika

Podle slov zdroje generální ředitel této organizace ve své poslední zprávě pro radu ředitelů agentury informoval o úmyslu Íránu používat obohacený uran do úrovně 20 % pro výrobu paliva pro svůj vědecký reaktor v Teheránu.Írán v úterý informoval MAAE, že uranový oxid, který bude obohacený na úroveň 20 %, bude přivezen do laboratoře na závod pro výrobu topných elementů v Isfahánu, kde bude pokračovat jeho další zpracování. Výsledkem bude metalický uran obohacený do 20 %.Rusko Rusko na pozadí těchto informací vyzvalo k okamžitému obnovení jednání o jaderné dohodě s Íránem. To v úterý prohlásil stálý zástupce země při mezinárodních organizacích ve Vídni Michail Uljanov.Reakce ZápaduBritské ministerstvo zahraničí na situaci rovněž zareagovalo: „Ministři zahraničí Francie, Německa, Spojeného království s velkým znepokojením přijali poslední zprávu MAAE, která potvrzuje, že Írán podnikl kroky směrem k výrobě obohaceného metalického uranu. To je velké narušení jaderné dohody. Írán nemá žádnou civilní potřebu vývoje a výroby metalického uranu, to je klíčový krok pro výrobu jaderných zbraní.“Ministři zahraničí upozorňují na skutečnost, že tato činnosti je dalším krokem směrem k eskalaci situace.Znepokojení krokem Íránu vyjádřily také Spojené státy. Mluvčí ministerstva zahraničí země Ned Price uvedl, že obohacování uranu do výše zmíněné úrovně a jeho přepracování na metalický uran má hodnotu ve snaze o získání jaderných zbraní. „Okno pro diplomacii zůstává otevřené,“ dodal.Jaderné zbraněAmerický prezident Joe Biden na konci června prohlásil, že nedopustí, aby Írán realizoval svůj jaderný program.„Írán nikdy nedostane jaderné zbraně, dokud budu prezident, to je to co vám můžu říct,“ uvedl americký prezident během své poslední schůzky s odcházejícím izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem ve Washingtonu.Ještě týden před schůzkou oznámila mluvčí Bílého domu Jen Psakiová, že administrativa Bidena se těší na jednání o obnově plnění společného komplexního akčního plánu pro íránský jaderný program, ze kterého Amerika jednostranně vyšla v roce 2018.

Kosmo Olin 🦀 Celkově se dá říci, že žido USraelci úplně vždycky provokují a využívají situace v cizích zemích, s cílem tam uchopit vládní moc a tu zemi si úplně zabrat a pro své účely a globální světovládní cíle využívat. Svržení cizí vlády a uchopení vládní moci je vždycky ten hlavní USraelský cíl. Velmi poučné a zajímavé jsou situace, když se USraelcům útočné okupace nepovedou, nebo když po létech důkladně vykradenou a zničenou zemi opouští a chtějí si to území kontrolně udržet. Zatím není známé, že by se nějaké USraelsky okupované zemi úspěšně povedlo zcela osvobodit, kromě Iránu, kde se násilně podařilo odsadit dosazeného USraelského prezidenta Resa Pahlavi. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾🚾 9

