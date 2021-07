https://cz.sputniknews.com/20210706/na-jeste-mokre-plavky-hazim-bilou-kosili-zmackanou-z-kocarku-farna-odhalila-tajemstvi-svych-fotek-15068913.html

„Na ještě mokré plavky házím bílou košili zmačkanou z kočárku.“ Farna odhalila tajemství svých fotek

Polsko-česká zpěvačka Ewa Farna si užívá dovolenou, slunce a moře. A přestože k nové fotografii na Instagramu přidala pouze smajlíky, na Facebooku zpěvačka... 06.07.2021, Sputnik Česká republika

Farna ve svém vtipném komentáři uvedla, jak přesně se připravovala na focení.Odhalila i to, kdo je autorem snímku: „Fotí muž, trvá to bez přehánění 2 minuty. Je z toho docela photosession.“„Asi z nějaké té fotky udělám obal desky. Stejně to nejvíc vystihuje nic nestíhající/ všechno stihající mateřský mood,“ vtipkovala Ewa.Uživatelům se ale fotka líbila. Zpěvačka dostala spoustu komplimentů.„Z mého úhlu pohledu je to tak, že krása je v přirozenosti, stejně jako mateřský mód, který lze zachytit pouze srdcem...a ani jedno nikdy žádné šminky, žádný kadeřník... nenahradí,“ napsal jeden uživatel.„Takové fotky jsou nejlepší.... A jinak my matky to známe. Moooc Ti to sluší,“ napsala další uživatelka.„Kéž by moje bílá zmačkaná košile vypadala jako ta vaše,“ vtipkovala další.Zpěvačka Ewa Farna před pár dny obsadila billboard rozprostírající se nad Times Square v americkém New Yorku. Se svou písní Tělo se na reklamní ploše stala tváří play listu, kterým společnost Spotify bojuje za rovnoprávnost žen v hudebním byznysu.Farna se tak ocitla na nejžádanějším reklamním prostoru v New Yorku, jehož pronájem podle odhadů vyjde na tři miliony dolarů za měsíc.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.

