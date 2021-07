https://cz.sputniknews.com/20210706/na-ruske-kamcatce-zmizelo-letadlo-an-26-zachranari-objevili-misto-jeho-zriceni--15065747.html

Na ruské Kamčatce zmizelo letadlo An-26. Záchranáři objevili místo jeho zřícení

Na ruské Kamčatce zmizelo letadlo An-26. Záchranáři objevili místo jeho zřícení

Letadlo An-26 na letu z Petropavlovsku-Kamčatského do osady Palana se neozvalo ve stanovené době, oznámili v regionální správě ruského ministerstva pro... 06.07.2021, Sputnik Česká republika

Krajské úřady uvádějí jiné údaje: šest členů posádky a 21 cestujících, mj. dvě dětí mladší 12 let. Starostka osady Palana Olga Mochirevová byla také na palubě letadla An-26, které zmizelo na Kamčatce.Viditelnost v okolí Palany, kde letadlo zmizelo, byla normální, ale bylo zataženo a nízká oblačnost, oznámili odborníci. V záchranných službách předpokládají, že by se letadlo mohlo zřítit do moře. Podle jedné z verzí by k tomu mohlo dojít kvůli chybě pilotů za špatné viditelnosti.Z administrativního střediska a z osady Ossora odletěla pátrací a záchranná skupina.Skupina záchranářů z osady Palana se také vydala na místo, kde zmizelo letadlo An-26, oznámila tisková služba MČS RF.Po trase zmizelého dopravního letadla An-26 letí dva vrtulníky a speciální letadlo, uvádí se ve zprávě na webu vlády Kamčatského kraje. Lékaři jsou také připraveni vydat se na místo neštěstí.Tichooceánské loďstvo RF se zapojilo do pátrání po letadle An-26, které zmizelo na Kamčatce, oznámil v úterý novinářům náčelník oddělení informačního zabezpečení tiskové služby Východního vojenského okruhu pro Tichooceánské loďstvo Nikolaj Voskresenskij.Záchranáři později uvedli, že se letadlo zřítilo do moře.Na pokyn ruského premiéra Michaila Mišustina byla zřízena komise pod vedením ministra dopravy RF Vitalije Savejleva. Bylo zahájeno trestní řízení o porušení bezpečnostních předpisů při letu a provozu letadla.Kamčatské aerolinie katastrofu zatím nepotvrzují. Místní vláda uvedla, že letadlo měl platný letový certifikát a posádka byla zkušená.

Josiph Visarionovič Adonis Klasický ruský šlendrián...podle ruského tisku byly v v Palaně na Kamčatce naprosto nepřípustné podmínky pro přistání, to letadlo vůbec nemělo vzlétnout, nebo mělo přistát někde jinde.....měli smůlu, byli v Rusku 41

Jan Novák No jo, Rusko a bezpečnost letového provozu... An-26 je 50 let starý krám, který většina letectev už dávno vyřadila... 3

