O svátku se méně testovalo. Česko hlásí 126 nových případů koronaviru

Minulý týden počty nově nakažených rostly, v neděli laboratoře potvrdily 105 nakažených, což bylo dvakrát více než o týden dříve. Celý týden byly počty o třetinu až dvě třetiny vyšší.V pondělí však mírně pokleslo incidenční číslo z nedělních 9,3 na 9,1. Nejhůře je na tom stále Praha s hodnotou 30,1. Přes 10 nakažených na 100 tisíc obyvatel hlásí za poslední týden také Plzeňský a Středočeský kraj.Reprodukční číslo také mírně kleslo z 1,31 na 1,23. Pokud je číslo nad jedna, epidemie zrychluje.Zvýšil se naopak počet hospitalizovaných s koronavirem, v pondělí jich v nemocnicích bylo třicet, v těžkém stavu jsou tři lidé.Laboratoře v pondělí provedly 11 464 PCR testů, antigenních testů bylo provedeno 28 229.Od začátku pandemie Česko zaznamenalo přes 1,66 milionu nakažených, dosud s covidem-19 zemřelo 30 312 nakažených. Za minulý týden ministerstvo eviduje tři úmrtí.Očkovaní se při návratu do Česka testovat nemusíNavzdory tomu, co zaznělo ve čtvrtek na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády, ne všichni Češi při návratu do republiky se musí prokazovat negativním testem. Ti, kteří mají alespoň dva týdny ukončenou druhou dávku očkování, se i po 9. červenci testu vyhnou.Novými změnami vláda reagovala na stagnující koronavirovou situaci v České republice, respektive lehký nárůst nově pozitivních případů, patrně v souvislosti s variantou delta. V očích státu tak nově bude očkovaný až ten, kdo bude mít dva týdny podanou druhou dávku očkování. Doposud měl člověk úlevy z opatření už tři týdny po první dávce.

