Obdivuhodný soukromý „Tornádovlak“ na jižní Moravě pomáhá, kéž je ministerstvu inspirací

V Hruškách na jižní Moravě je přistaven soukromý vlak. Nabízí náhradní ubytování těm, kdo přišli v důsledku výskytu tornáda o střechu. Přijde vhod nasazeným... 06.07.2021, Sputnik Česká republika

Onen „Tornádovlak“ – koncept mi připadá jako skvělá myšlenka, resp. využít lůžkovou kapacitu spacího vozu a tuto nabídnout lidem, kteří v místě živelné katastrofy přišli o své domy. Škoda že s takovou ideou nepřichází oficiální místa, třeba se inspirují. Jak vás taková myšlenka napadla?Fikáček: Byl to okamžitý nápad. Zaslechli jsme, že na jižní Moravě zasažené tornádem bude možná větší počet lidí, které bude třeba ubytovat. Nemíním tím jen lidi bez střechy, ale jde-li o hasiče či dobrovolníky; nápad přišel během pár minut. Snažili jsme se, aby vlak byl vypraven co nejdříve.Jak dlouho v postiženém místě zůstane?Vlak bude na místě do odvolání. Bylo to složité zorganizovat, nebo se to povedlo z toho důvodu, že používáte vagóny (vlak) ke svým účelům?Máme nějaké vagóny pro své účely, zejména pro naše festivaly apod. Proto jsme v tomto případě použili tyto, zároveň jsme požádali České dráhy o přidání několika vagónů, potřebovali jsme přece jen trochu navýšit kapacitu.V dětství jsem vídával, že měli nadšenci na zahradě třeba starý tramvajový vagon. Nicméně využívat mimo běžný provoz vagón či vagóny železnice, to mi přijde méně běžné. Mohl byste blíže přiblížit vaši festivalovou a další činnost?Kromě festivalů provozujeme výlety. Výlety plánujeme v různou roční dobu, dál třeba i na Silvestra. Byli jsme s naším vlakem například na Ukrajině, pojedeme do Sarajeva. Právě probíhá československý festival ŽiWellexpres. Máme tady i koncertní vagón. Ve vlaku se též konají různé přednášky. Takže takto si různě jezdíme po světě.V Praze jsem třeba v Bubenči viděl antidrogový vlak. Jeho vozy byly vyloženě adaptované. Co vaše vagóny, jsou speciálně upraveny? Či jde o spací/ubytovací vozy?Vagóny, které jsme použili do Hrušek, jsou vyloženě ubytovací vozy. Koncertní vagón si půjčujeme od Českých drah. Do budoucna stavíme vlastní koncertní vagóny.Jde-li o koncerty, probíhají za pochodu, na místě, či se část vozu „otevře“ a lidé sledují festival z vnějšku?Vše probíhá vevnitř. Naše vozy jsou lůžkové a lehátkové, k tomu máme další vozy vypůjčené, například konferenční či jiné.Manipulace s vlakem – umím si představit – přece musí něco stát. Jste řešiteli nějakých grantů?Granty neřešíme, ani nevím, zda nějaké pro nás vhodné jsou. Neumím si ani představit, že bychom řešili jejich složitou administrativu. Vše platíme z festivalů, případně sáhnu do vlastního rozpočtu nebo do svých firem.Přece je dost složité udržovat vagóny, aby stále splňovaly drážní standardy, pokud ještě dnes nějaké takové máme. Je složitá logistika přesunu vlaku, přece se musíte nějak koordinovat se Správou železnic, dnes už to není ani žádná jednotná ČD… Jak velký tým lidí máte, který tohle vše umí odbavit či vybavit…Jsou jich desítky. Někteří jsou dobrovolníky. K vagónům máme ale i personál na plný úvazek. Různé revize a vše, co k tomu patří, si objednáváme od dodavatelských firem, které jsou k tomu všemu způsobilé.Jaké typy vagónů máte, ať trochu potěšíme fandy železnice…Máme vagónů více typů, třeba bécéčka a další… Jezdíme jimi po festivalech. Třeba nadcházející festival, jak jsem říkal, je československý. Před sebou máme další akci v Sarajevu. Diváci uvidí a uslyší naše české, dále bosenské hudební skupiny.Pojďme ještě k jižní Moravě a potornádové situaci. Využila se kapacita vlaku? Na druhou stranu si umím představit, že Moraváci mají v regionu příbuzné, možná našli přechodné ubytování u nich.Skoro nikdo se u nás neubytoval z těch, kdo ztratil střechu nad hlavou, nicméně naši nabídku využili hasiči, vojáci, dobrovolníci, ti především. Přes víkend jsme měli 400 lidí. Přes týden jich ubytováváme méně. Každopádně ve vlaku pořád někdo je. Pokud by znovu vznikla nějaká nutnost, můžeme nabídnout právě kapacitu 400 lidí.Jinak vlak pro festival má o něco méně míst, řekl bych tak cca 200. Obecně: vlak poskládáme z různých vagónů, tak jak je potřeba. Když plán festivalu kalkuluje s tolika a tolika lidmi, vybereme tomu odpovídající skladbu vlaku. Nejedná se tedy o ucelenou soupravu, která by jezdila v neměnné sestavě.Místní mohou samozřejmě na kterýkoliv koncert přijít, a to zdarma. Tyto lidi ale ve vozech neubytujeme. Nicméně v Hruškách na jižní Moravě teď není festival. Vlak jsme sem vypravili kvůli následkům živelné katastrofy. Jsme rádi, že je využíván.Vypravit vlak poskytující náhradní ubytování, to mi přijde jako skvělá myšlenka. Budete tento koncept nějak manažersky rozvíjet? Oslovíte ministerstva? Jinde ve světě si myslím, že něco podobného existuje, možná bychom mohli mít nějaký takový vlak stále připravený…My jsme připraveni stále. V Hruškách je teď praxe, že jsou k dispozici lůžkoviny i potraviny, jsme v součinnosti s krizovým štábem. Lidé informace o nás naleznou na zeleznicepomaha.cz. Je tu umístěn ubytovací formulář. Lze si rezervovat místo a provizorně bydlet.Díky moc za rozhovor a ať vám vycházejí vaše cestovatelské, podnikatelské i podobné humanitární projekty.

