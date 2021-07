https://cz.sputniknews.com/20210706/objevilo-se-video-z-mista-havarie-an-26-na-kamcatce-15069999.html

Objevilo se video z místa havárie An-26 na Kamčatce

Objevilo se video z místa havárie An-26 na Kamčatce

Ministerstvo pro mimořádné situace zveřejnilo video z místa havárie letadla An-26 na Kamčatce. Záběry pořízené z pátrací helikoptéry ukazují skálu, do které... 06.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-06T16:07+0200

2021-07-06T16:07+0200

2021-07-06T16:07+0200

svět

video

letecká havárie

havárie

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/619/05/6190544_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_307de72d2cf8429fd929cebc34a1d753.jpg

Podle videa je možné předpokládat, že letadlo narazilo do skály a začalo hořet. Na svahu je černá skvrna.Zástupce regionální vlády Sputniku řekl, že záchranáři dosud nenašli těla na místě havárie letadla An-26. Pátrací operace byla po setmění přerušena, bude pokračovat zítra ráno.Osobní letadlo An-26 patřící Kamčatské letecké společnosti zmizelo při přistání odpoledne 6. července. Letělo z Petropavlovsku-Kamčatského do Palany s 22 cestujícími a 6 členy posádky na palubě. Všichni podle předběžných údajů zemřeli. V současné době vyšetřování pracuje na následujících verzích incidentu: nepříznivé povětrnostní podmínky, technické závady letadla nebo chyba pilota. Před havárií letadlo narazilo do skály, a to způsobilo jeho zničení.Letadlo IL-38 detekovalo dvě části havarovaného letadla, část se nachází na svahu kopce Pjatibratka, druhá v moři čtyři kilometry od pobřeží.Vyšetřovatelé prozkoumali místo činu. Kromě toho již byly odebrány vzorky paliva, byla zabavena letová a provozní dokumentace, úkoly na let, nadále jsou také vyslýcháni svědci incidentu.Bylo zahájeno trestní řízení pro porušení pravidel bezpečnosti silničního provozu a provozu letecké dopravy.

https://cz.sputniknews.com/20210706/cestujici-ze-zmizeleho-an-26-pred-odletem-zverejnil-fotografii-z-letadla-15066850.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, letecká havárie, havárie, rusko