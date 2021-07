https://cz.sputniknews.com/20210706/poslanec-benesik-tweetoval-hamackovi-kvuli-problemum-na-slovenske-hranici-jak-to-ministr-vyresil-15069533.html

Poslanec Benešík tweetoval Hamačkovi kvůli problémům na slovenské hranici. Jak to ministr vyřešil?

Na svém Twitteru poslanec Ondřej Benešík informoval, že kontaktoval ministra vnitra s cílem vyřešit situaci na česko-slovenské hranici.„Přechod do SK u nás ve Strání-Květné uzavřen. Obrovská komplikace pro projíždějící, ale hlavně pro místní. Extrémní situace je to zejména pro občany Strání v ulici, která se na hlavní silnici napojuje v SK pár metrů před hranicí. Kontaktoval jsem Jana Hamáčka se žádostí o pomoc,“ napsal.Odpověď Hamáčka přišla dost rychle, za pár hodin informoval uživatele, že kontaktoval svého slovenského protějška, ten dosud ale na svých sociálních sítích situaci nekomentoval.„Právě jsem hovořil se svým slovenským kolegou Romanem Mikulcem. Upozornil jsem jej na komplikace, které vznikly v důsledku uzavření některých hraničních přechodů. Sdělil mi, že zítra bude o této věci jednat slovenská vláda a o výsledku mě bude informovat,“ sdělil Hamáček.Připomeňme, že hraniční přechod Javorník – Vrbovce mezi Českou a Slovenskou republikou se stal v pondělí odpoledne dějištěm protestního setkání proti jeho plánovanému uzavření pro motorová vozidla.Slovensko zavádí třístupňový systém pro kontroly na hraničních přechodech. V takzvaném černém stupni mají být kontroly plošné a některé hraniční přechody uzavřené. Zavřené mají být oba přechody mezi Javorníkem a Vrbovci, tedy jak ten silniční, tak železniční.Otevřené mají zůstat silniční přechody v Hodoníně i u Sudoměřic na obchvatu. Na Břeclavsku má zůstat otevřený pouze jeden hraniční přechod, a to na dálnici D1 Břeclav – Brodské.Omezení se nelíbí například podnikům na moravské straně, které mají zaměstnance ze Slovenska.

