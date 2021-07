https://cz.sputniknews.com/20210706/predseda-us-rychetsky-byl-na-slovensku-vyznamenan-ct-cenzurovala-jeho-slova-o-prezidentce-zuzance-15072190.html

Předseda ÚS Rychetský byl na Slovensku vyznamenán. ČT cenzurovala jeho slova o prezidentce „Zuzance“

Předseda českého Ústavního soudu Pavel Rychetský převzal na Slovensku z rukou prezidentky Zuzany Čaputové vyznamenání. Pro televizi o ní následně hovořil jako... 06.07.2021, Sputnik Česká republika

Slovu „Zuzanka“ věnovala pozornost moderátorka Jana Bobšíková ve svém pořadu Aby bylo jasno.„Proč se divák v sedm večer nesměl dozvědět o něžném oslovení slovenské prezidentky, zůstává záhadou. Možná se v ČT báli, že soudce Rychetský by mohl být obviněn ze sexuálního harašení. Nebo co hůř, mohli by u něj bdělí a ostražití senátoři, kteří dbají na zdravotní stav hlavy státu, začít zkoumat sníženou příčetnost, stejně jako u prezidenta Miloše Zemana,“ uvedla moderátorka.Stejnou otázku si na svých sociálních kladla i radní České televize Hana Lipovská. „Marně přemýšlím, co je na slovu „Zuzanka" závadného,“ konstatovala Lipovská.Další otázka, která ji zajímala, byla, na základě čí iniciativy slovo „Zuzanka“ z reportáže zmizelo.Vyznamenání RychetskéhoSlovenská prezidentka Zuzana Čaputová předminulou neděli udělila státní vyznamenání předsedovi českého Ústavního soudu Pavlovi Rychetskému. Ten vyznamenání dostal za zásluhy na rozvoji vztahů mezi Českem a Slovenskem, a to zejména v oblasti práva a ústavního soudnictví.„Pavel Rychetský dnes obdržel Řád Bílého dvojkříže. „Vyznamenání od paní prezidentky Zuzany Čaputové je pro mne velkou poctou. Dostal jsem jej z rukou osobnosti, které si velice vážím a kterou Slovensku závidím,“ uvedl na svém Twitteru Ústavní soud.

STEV.SEAGAL Rychetský souhlasil, aby koalice neměly 10% či 15% hranice pro vstup do parlamentu ČR a tím porušil určitě na příkaz či doporučení EU, USA či Sorose aneb Bilderberg klubu regulérnost a férovost voleb a měl by býti zavřený za podvodnou činnost. 3

1

