Rosaviacia: Na Kamčatce našli trosky pohřešovaného An-26

Záchranáři na Kamčatce objevili trosky zmizelého letounu An-26 asi 4 až 5 kilometrů od přistávací dráhy, uvedla Federální agentura vzdušného transportu. Podle... 06.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-06T12:11+0200

2021-07-06T12:11+0200

2021-07-06T13:11+0200

„Podle operačních týmů bylo ve 12:06 moskevského času nalezeno místo letecké nehody An-26, který dnes letěl z Petropavlovsku-Kamčatského do Palany, s nímž došlo ke ztrátě rádiové komunikace. Poloha: asi 4-5 kilometrů od ranveje na pobřeží," stojí v prohlášení.Trosky osobního letadla An-26 spadly do Ochotského moře, uvedla také záchranná služba.Je také třeba poznamenat, že letadlo IL-38 detekovalo dvě části havarovaného letadla, část se nachází na svahu kopce Pjatibratka, druhá v moři čtyři kilometry od pobřeží.Zástupce ředitele Kamčatské letecké společnosti také řekl, že příčinou havárie mohl být silný boční vítr.Oddělení dodalo, že vyšetřovatelé šli na místo činu. Kromě toho již byly odebrány vzorky paliva, byla zabavena letová a provozní dokumentace, úkoly na let, nadále jsou také vyslýcháni svědci incidentu.Osobní letadlo An-26 patřící Kamčatské letecké společnosti zmizelo při přistání odpoledne 6. července. Letělo z Petropavlovsku-Kamčatského do Palany s 22 cestujícími a 6 členy posádky na palubě. Všichni podle předběžných údajů zemřeli. Podle jedné verze mohla být příčinou havárie chyba pilota kvůli špatné viditelnosti. Před havárií letadlo narazilo do skály, a to způsobilo jeho zničení. Bylo zahájeno trestní řízení pro porušení pravidel bezpečnosti silničního provozu a provozu letecké dopravy.

Vlastimil Matouš Stačí sa pozrieť na fotografiu toho lietadla, aby človeku bolo jasné, že išlo o "únavu materiálu". Lietadlo dávno "presluhovalo"!!! 0

Neznalek Ty o letadlech moc nevíš že? Jednak všechna letadla procházejí pravidelně servisem. A navíc samotný drak letadla může sloužit klidně 100let i déle zvláště když je z kovových materiálů . Takže soudit letadlo podle vzhledu je hloupost. Za 90% havárii letadel je chyba spíše na straně lidského faktoru než stroje jako takového. 0

