Smrtelný případ černé plísně po covidu-19 byl zaznamenán v další zemi

Smrtelný případ černé plísně po covidu-19 byl zaznamenán v další zemi

Ministerstvo zdravotnictví Guatemaly potvrdilo první případ smrti na mukormykózu ženy, která trpěla cukrovkou, a spojilo tento případ s covidem-19, který... 06.07.2021, Sputnik Česká republika

„Epidemiolog doktor Edwin Calgua oznámil, že pacientka s potvrzenou mukormykózou trpěla cukrovkou a nehledě na potřebnou léčbu 29. června zemřela,“ oznámilo ministerstvo na svém blogu na Twitteru.Výkonný ředitel nemocnice San Juan de Dios Gerardo Hernández potvrdil spojení tohoto případu s prodělanou koronavirovou infekcí. Další podezřelé případy onemocnění nebyly zatím potvrzeny laboratorně.První případ mukormykózy čili černé plísně byl zaznamenán v Argentině u ženy, která prodělala covid-19.Mukormykóza čili černá plíseň je komplikace vyvolávaná plísňovou infekcí. Nemoc se může vyvíjet u lidí, kteří byli v kontaktu se sporami hub v okolním prostředí anebo poté, co pronikne houba do kůže přes řeznou ránu, škrábnutí nebo popáleninu. Nejvíce nebezpečná je choroba pro diabetiky a také pro lidi, jejichž imunita je oslabena po boji s nemocí, mj. s koronavirem.První epidemie mukromykózy u lidí, kteří prodělali covid-19, byla zaznamenána v květnu v Indii. Terapie koronavirové infekce, která potlačuje imunitu, vedla v této zemi k epidemii vzácné choroby s úmrtností kolem 50 %.Do konce června se černou plísní v Indii nakazilo už více než 40 tisíc lidí.Podle slov indického ministra zdravotnictví Harshe Vardhana bylo v zemi koncem června zaznamenáno celkem 40 845 podobných případů, přitom u 31 344 pacientů zasáhla nemoc nos, vedlejší dutiny nosní a část mozku. Bylo také zaznamenáno 3 129 úmrtí. Podotýká se, že 64 procent nakažených černou plísní mělo cukrovku a 53 procent bralo steroidní léky.Dříve bylo oznámeno, že v Indii byl zaznamenán první případ onemocnění zelenou plísní. Případ byl zaznamenán v indickém státě Madhjapradéš. Je to další druh plísňové infekce. Jiné druhy – černá, bílá a žlutá již byly zjištěny u desetitisíců Indů.

