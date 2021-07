https://cz.sputniknews.com/20210706/soukalova-se-opet-chopila-zbrane-nemel-by-se-radeji-ucit-strilet-tatinek-tvrdi-sledujici-15061182.html

Soukalová se opět chopila zbraně. „Neměl by se raději učit střílet tatínek?“ tvrdí sledující

Bývalá česká biatlonistka Gabriela Soukalová si se svými sledujícími na sociálních sítích zavzpomínala na sportovní kariéru a opět vzala do rukou zbraň.

2021-07-06T09:03+0200

Gabriela se na sociální síti přiznala, že uplynuly již čtyři roky od momentu, kdy naposledy střílela. Její kolegyně ji ale vytáhla na střelnici prověřit, zda to ještě těhotná Soukalová nezapomněla. Ta konstatovala, že ačkoliv trochu ztrácela na rychlosti, podpěra na břiše je poměrně praktická.Většina sledujících poznamenává, že kdo umí, ten umí.„Perfektní, to se nedá zapomenout,“ píše jeden ze sledujících.„Mistři nezapomínají,“ připojuje se další.Mnozí sledující mají za to, že Gabriela v českém biatlonu opravdu chybí, a chtějí, aby se vrátila.„Gábi, pořád Vám to jde, nechcete se ještě někdy vrátit třeba jako trenérka, měla byste co předat,“ ptá se jedna ze sledujících.K tomuto názoru se však připojuje spousta dalších.„Kéž by sis to rozmyslela a vrátila se nám,“ zní z další strany.„Viděl bych to na comeback…“ připojuje se ještě jeden.Někteří sledující míní, že by Soukalová zahanbila dokonce i chlapy.Těhotná Soukalová se nedávno přiznala, že s partnerem čekají holčičku, v této souvislosti někteří poznamenali, že by se měl asi raději naučit střílet tatínek, když bude odhánět nápadníky.Gabriela SoukalováGabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.Co se týče jejího soukromého života, v září 2020 Soukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.V současné chvíli je Gábina šťastná s novým partnerem. Na začátku března navíc pár oznámil radostnou novinku, že čekají prvního potomka.

