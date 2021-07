https://cz.sputniknews.com/20210706/v-preolu-v-lovosicich-doslo-k-vybuchu-na-miste-stale-zasahuji-hasici-ctyri-lide-byli-zraneni-15065380.html

V Preolu v Lovosicích došlo k výbuchu. Na místě stále zasahují hasiči. Čtyři lidé byli zraněni

Od noci hasiči zasahují v areálu výrobce biopaliv Preol v Lovosicích. Po výbuchu hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu, na místě zasahovalo 12 jednotek.

Jak uvádí ČTK, zraněni byli tři lidé, jeden z nich musel být transportován vrtulníkem do pražského popáleninového centra.„Tři lidé byli zraněni, jeden utrpěl velmi vážná zranění a byl vrtulníkem transportován do pražského popáleninového centra,“ uvedl pro ČTK mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník, který dodal, že další dva muži byli se středně těžkým poraněním převezeni do nemocnic v Ústí nad Labem a Litoměřic. Čtvrtý muž byl do nemocnice převezen s kardiovaskulárními potížemi.Policejní mluvčí Alena Bartošová uvedla, že informace o výbuchu byly přijaty v pondělí ve 22:47, policie kvůli zásahu uzavřela silnici I/15, která je již v současné chvíli průjezdná. Nadále je uzavřená železniční trať Louny – Česká Lípa. V úseku Žalhostice – Lovosice funguje náhradní autobusová doprava.Preol zpracovává řepkový olej a je největším výrobcem biopaliv v České republice, zabývá se také výrobou řepkového oleje pro použití v potravinářství. Spadá do skupiny Agrofert.Hasiči na Twitteru uvádí, že k explozi došlo v hale o rozměrech 35 x 20 x 25 metrů. Hasiči ji museli ochlazovat s využitím výškové techniky bez obsluhy. Ochlazování haly bylo na žádost výrobního ředitele Preolu ukončeno kvůli ohrožení statiky objektu, hasiči tak zajišťují další objekty v areálu. Hala je tak ochlazována stabilním hasicím zařízením. Na místo byl také povolán vrtulník s termokamerou.Hasiči mají čtyři stupně poplachu, třetí stupeň je tedy druhý nejzávažnější.Požár autovrakoviště v OstravěOstravští hasiči včera likvidovali požár autovrakoviště v ostravské části Mariánské Hory. Hasiči na místě zasahovali od třetí hodiny ranní a vyhlásili třetí stupeň poplachu, na místě bylo 21 jednotek. O situaci na Twitteru informoval HZS Moravskoslezského kraje.Mluvčí hasičů Lukáš Popp uvedl, že s hašením požáru pomáhá i velkokapacitní cisterna ze Záchranného útvaru v Hlučíně.Hasičský mluvčí Popp také dodal, že počasí je dobré a kouř stoupá vysoko. Vyzýval, aby lidé v okolí nevětrali.

