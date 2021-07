https://cz.sputniknews.com/20210706/ve-meste-davida-objevili-neobvyklou-skrys-casu-krale-salamouna-co-ma-spolecneho-se-zraloky-15063229.html

Ve městě Davida objevili neobvyklou skrýš časů krále Šalamouna. Co má společného se žraloky?

V jedné z jeruzalémských čtvrtí vědci našli sbírku zkamenělých zubů starověkých žraloků - současníků dinosaurů. Nález je pro Izrael 9. století př. n. l... 06.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-06T07:57+0200

2021-07-06T07:57+0200

2021-07-06T07:57+0200

Vědci objevili sbírku deseti tisíc rybích ostatků, včetně zubů starověkých druhů žraloků, na 2900 let starém archeologickém nalezišti ve městě David, nejstarší obydlené oblasti mimo jižní zdi Starého města Jeruzaléma. Skrýš byla nalezena ve stavbě poblíž Gijonu, pramene v údolí Kedron, který sahá až do druhé doby železné.Velká pravoúhlá stavba (15 krát 10 metrů) sloužila jako povodí pro sběr vody a byla pravděpodobně součástí komplexního podzemního vodovodu. Na konci 9. století př. n. l. byl bazén přestavěn na dům.Během vykopávek bylo také nalezeno více než šest tun keramiky a několik set rozbitých hrnců, známých jako „býci“. Byly použity k zapečetění písmen nebo balíčků. Vědci z Mainzské univerzity Johanna Gutenberga (Německo), Archeologického ústavu Sinmanovy univerzity v Haifě (Izrael) a Univerzity v Minjá (Egypt) o svém objevu informovali v článku pro časopis Frontiers in Ecology and Evolution.Pokud jde o pozůstatky ryb, patřily zástupcům 14 rodin. Většina pocházela ze Středozemního moře. Téměř 40 zubů a centrálních obratlů patřilo chrupavce - žralokům a rejnokům.„Nejprve jsme předpokládali, že zuby žraloka jsou zbytky potravy, které byly vyřazeny téměř před 3000 lety. Při přípravě článku k publikaci však náš recenzent poukázal na to, že jeden ze zubů pochází z pozdní křídy. To znamená, že žralok zemřel nejméně před 66 miliony let, což byl věk dinosaurů. Znovu jsme analyzovali vzorky: měření organické hmoty, elementární složení a krystalická struktura potvrdily, že všechny zuby byly fosílie. Izotopové složení stroncia ukázalo, že jsou asi 80 milionů let staré. Navíc nejen odpočívaly ve skále pod místem: byly přivezeny z dálky - možná z Negevské pouště," řekl Thomas Tutken, hlavní autor článku.Od prvních nálezů tým našel několik dalších fosílií žraločích zubů v jiných oblastech Izraele, včetně parkovišť Mares a Mikneh: pravděpodobně je tam také někdo přinesl. Vzhledem k tomu, že zbytky ryb z města David ležely vedle býků, vědci nevylučují spojení s administrativní nebo vládnoucí třídou. Je možné, že tehdy bylo moderní sbírat fosílie.

