„A liberální média neochvějně kydají hnůj na otce Dominika.“ Ovčáček reaguje na zprávu Seznam Zpráv

„A liberální média neochvějně kydají hnůj na otce Dominika.“ Ovčáček reaguje na zprávu Seznam Zpráv

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček na Twitteru zareagoval na zprávu portálu Seznam Zprávy o údajném odchodu pražského arcibiskupa Dominika Duky. Podle Ovčáčka... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

Portál Seznam Zprávy informuje o výběru nového pražského arcibiskupa, který by podle něj měl už letos na podzim po jedenácti letech nahradit Dominika Duku. Výběr se ale odehrává ve znamení sporu o přístup české katolické církve k obětem sexuálního zneužívání.Bez bližšího komentáře velvyslanec nechal informace, že výběr nástupce Dominika Duky by měl proběhnout letos na podzim.Seznam Zprávy uvádí, že v užším seznamu kandidátů je plzeňský biskup Tomáš Holub, královehradecký biskup Jan Vokál a břevnovský arciopat Prokop Siostrzonek.Dominik Duka stále na svém místěNa tuto zprávu zareagoval také mluvčí českého prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Upozorňuje na to, že liberální kruhy začínají být notně nervózní. Nelíbí se mu také, že liberální média kydají hnůj na otce Dominika.Kritika kardinálaČeská média věnovala pozornost muži, který tvrdí, že byl zneužíván katolickými duchovními. Kardinál Duka se odmítl omluvit ze své strany a také ze strany církve.Muže, který vyžaduje omluvu od katolické církve za údajné sexuální zneužívání, se zastal i spolek Někteří Ti uvěří, jenž se věnuje zastupování obětí násilí prováděné ze strany církve.Dominik Duka na svých stránkách předtím publikoval své vyjádření. Upozornil na to, že je prý proti němu vedena osobní kampaň ze strany jedné údajné oběti sexuálního násilí a uvedl rozhodnutí Ústavního soudu, který konstatoval, že za činy, z nichž byl Duka v minulosti obviňován, ho není možné stíhat, neboť „nebyl pachatelem zdrojových trestných činů“.

Červenáček Mnoho subjektů se cítí být povolanými, oprávněnými. Ale jak říkal herec Štercl v televizní reklamě: Vocať, pocaď... Kdo si chce co vzít na odcházejícím vyčerpaném duchovním ? Může to být pro někoho tak zásadně důležité ? Proč jej nekritizovali už dříve ? Nebo se jen otevřela účelová stavidla české malosti ? 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

