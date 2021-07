https://cz.sputniknews.com/20210707/boj-o-ameriku-trump-poda-zaloby-na-facebook-twitter-a-google-15081276.html

„Boj o Ameriku.“ Trump podá žaloby na Facebook, Twitter a Google

„Boj o Ameriku.“ Trump podá žaloby na Facebook, Twitter a Google

Bývalý americký prezident Donald Trump se rozhodl zažalovat společnosti Google, Facebook a Twitter. Bude se jednat o civilní spor s majiteli těchto platforem... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

Chování výše zmíněných IT společnostní podle jeho názoru porušuje první dodatek Ústavy USA garantující svobodu projevu.„Naše žaloba dokáže, že taková cenzura je nezákonná a protiřečí ústavě, a vůbec to není americké,“ dodal Trump. Žalobu přitom podává u federálního soudu na jihu Floridy.Média přitom již dříve informovala s odkazem na zdroje o tom, že Trump bude podávat žaloby proti sociálním sítím, které mu dříve zablokovaly přístup k jeho účtům. Twitter Trumpův účet zablokoval natrvalo v lednu. V květnu potom společnost zablokovala také chat, jenž sdílel příspěvky z Trumpových webových stránek. Twitter ale již předtím skrýval některé Trumpovy tweety. Facebook dal Trumpovi ban na dva roky. Zákaz má bývalý prezident i na Instagramu. Prezidentský summitBývalý prezident USA Donald Trump prohlásil po červnovém summitu mezi prezidenty Vladimirem Putinem a Joe Bidenem, že Washington ze summitu nic nezískal a dodal, že pro Moskvu dopadla schůzka dobře.„Myslím, že to byl dobrý den pro Rusko,“ řekl. Trump rovněž prohlásil, že by rusko-americké vztahy mohly být „neuvěřitelné“. „Potřebují ekonomiku, my zase věci, které mají. Mají velmi cennou zemi z hlediska minerálních zdrojů,“ poznamenal.Bývalý šéf Bílého domu přitom tvrdil, že s Vladimirem Putinem výborně vycházel.

