Grilovací sezóna! S těmito triky šéfkuchaře připravíte dokonalé maso a ohromíte přátele a známé

Grilovací sezóna! S těmito triky šéfkuchaře připravíte dokonalé maso a ohromíte přátele a známé

Přišlo letní počasí a s ním i grilovací sezóna. Chcete své blízké a přátelé překvapit dokonalým jídlem? Známý ukrajinský šéfkuchař Nikita Jefanov prozradil... 07.07.2021

2021-07-07T08:25+0200

2021-07-07T08:25+0200

2021-07-07T08:25+0200

Jak správně naložit maso?Nikita Jefanov tvrdí, že by bylo chybou si myslet, že marinování masa je pouze přidání další chutě. Podle něj marináda také zbavuje maso mikrobů.Prvním tajemstvím dokonalé marinády je kyselost. Podle šéfkuchaře je třeba do marinády přidat něco kyselého – ocet, víno nebo sójovou omáčku.Druhým tajemstvím je, že maso se ve víně marinuje rychleji. Když máte na přípravu masa málo času a chcete, aby bylo vláčné a šťavnaté, marinujte ho ve víně.„Rychlost marinování masa závisí také na složení marinády. Například bylo zjištěno, že přítomnost alkoholu tento proces urychluje. Je to způsobeno skutečností, že lipidová membrána buněk se lépe rozpouští v alkoholu než ve vodě. Při změkčení masa také hrají roli různé pomocné látky, jakými jsou taniny ve víně a pivu,“ uvedl odborník.Šéfkuchař varuje, že dlouhé marinování někdy může být na škodu. Většina lidí marinuje maso kvůli tomu, aby bylo něžnější. Ne vždycky tomu ale tak je, ba právě naopak. Dlouhé marinování může způsobit, že maso ztuhne.Také si myslíte, že čím víc ingrediencí přidáte, tím lépe? Omyl! Když do marinády namícháte všechny ochucovadla, které máte doma, riskujete, že zkazíte chuť masa.Další oblíbenou chybou je přidání majonézy do marinády. Majonéza bude hořet na ohni, což masu přidá nepříjemnou a charakteristickou chuť.„Určitě nedoporučuji zalévat maso čerstvou majonézou spolu s kečupem a dalším kořením na maso. Když dáte maso na gril, všechno to shoří. Sotva si vychutnáte jídlo, které jste očekávali,“ míní šéfkuchař.Tak jak by měla vybadat ideální marináda?Když chcete grilovat například vepřové maso, použijte kromě soli a pepře pouze tři ingredience: mléčnou syrovátku, minerální vodu a jemně nastrouhanou cibuli.Tak si užijte grilování!

