https://cz.sputniknews.com/20210707/haiti-vyhlasilo-stanne-pravo-po-smrti-prezidenta---uradujici-premier-15079726.html

Haiti vyhlásilo stanné právo po smrti prezidenta - úřadující premiér

Haiti vyhlásilo stanné právo po smrti prezidenta - úřadující premiér

Po smrti prezidenta Jovenela Moïseho bylo na Haiti vyhlášeno stanné právo, řekl úřadující premiér Claude Joseph. Podle zpráv místních médií bylo prezidentovo... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-07T18:09+0200

2021-07-07T18:09+0200

2021-07-07T18:10+0200

svět

haiti

prezident

smrt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/153/99/1539911_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_224d7c89c6648bc62c63a1ec2a7e4242.jpg

České ministerstvo zahraničí reagovalo na zprávu o atentátu na prezidenta na Twitteru.„Ať jsou politické rozpory jakkoli hluboké, jejich řešením nesmí být násilí. Důrazně odsuzujeme vraždu Jovenela Moïseho a vyzýváme k poklidnému řešení politické krize na Haiti,“ uvádí se.V souvislosti s incidentem na Haiti vyjádřilo soustrast i ruské ministerstvo zahraničí.Vidíme to jako důsledek dlouhodobého vnitřního konfliktu, zvýšení násilí, nekontrolovatelné kriminality v této zemi.Jsme přesvědčeni, že způsob normalizace situace na Haiti spočívá ve vytvoření širokého domácího politického konsenzu s přísným dodržováním obecně uznávaných zásad a norem mezinárodního práva. Je důležité, aby všechna rozhodnutí vyvíjeli a přijímali výhradně Haiťané sami, a to na základě mezinárodní podpory, bez destruktivního vnějšího vměšování, s cílem dosáhnout přijatelných řešení pro strany.Vyjadřujeme upřímnou soustrast haitskému lidu a vládě, rodině a přátelům J. Moïseho," uvádí se ve zprávě.Připomeňme, že haitský prezident Jovenel Moïse byl smrtelně zraněn poté, co skupina lidí zahájila palbu v jeho soukromé rezidenci. Informoval o tom ve středu zpravodajský portál Juno7 s odvoláním na úřadujícího premiéra Clauda Josepha.Útočníci také zranili první dámu Martine Marii Etienne Josephovou. Byla hospitalizována ve vážném stavu.Předseda vlády Joseph označil vraždu za „otřesný, nelidský a barbarský čin“ a vyzval obyvatele ostrovního státu v Karibském moři ke klidu. Uvedl, že policie a úřady mají situaci na ostrově pod kontrolou.

https://cz.sputniknews.com/20210707/vojensky-utok-a-hybridni-hrozby-na-slovensku-schvalili-novou-vojenskou-strategii-15076571.html

Kraken007 Na Haiti zastřelí prezidenta...v čem byl dlouhodobý vnitřní konflikt, Kdo za něj nese odpovědnost? 0

1

haiti

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haiti, prezident, smrt