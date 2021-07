https://cz.sputniknews.com/20210707/je-to-dramaticke-mesto-brumov-bylnice-ministrum-cr-odesle-protestni-notu-15074345.html

„Je to dramatické." Město Brumov-Bylnice ministrům ČR odešle protestní nótu

„Je to dramatické." Město Brumov-Bylnice ministrům ČR odešle protestní nótu

Město Brumov-Bylnice na Zlínsku kvůli uzavření hraničního přechodu se Slovenskem na Ministerstvo zahraničí a Ministerstvo vnitra ČR odešle protestní nótu... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

Silnici mezi oběma státy nyní blokují betonové zátarasy, na které lidé „útočili“ při včerejším protestu. Při úterní akci byl také napaden slovenský policista, který utrpěl drobné poranění ruky. Slovenská policie o situaci informovala na účtu na Facebooku. „Krátce po 16. hodině na státní hranici s Českou republikou na hraničním přechodu Horné Srnie v trenčínském okresu došlo při protestu k fyzickému napadení příslušníka Policejního sboru poslancem NR SR. Příslušník Policejního sboru utrpěl drobné poranění ruky, poslanec byl omezený na osobní svobodě,“ uvedli policisté na Facebooku.Betonové zátarasy se nelíbí ani občanům na české straně, protože běžně to lidé z centra Brumova-Bylnice do sousední slovenské obce Horné Srnie mají asi 15 kilometrů. Nyní se však jejich cesta protáhla na 70 kilometrů, protože musí využívat hraniční přechody Střelná/Lysá pod Makytou nebo Starý Hrozenkov/Drietoma.Na Ministerstvo zahraničí a Ministerstvo vnitra ČR tak město odešle oficiální stížnost.Dodal také, že podobnou nótu připravuje i slovenská obec Horné Srnie. „Je to silnice první třídy, jezdí tudy mnoho lidí do práce, jsou tady propojené rodiny. Dokonce včera (v úterý) došlo k tomu, že lidé nemohli hranici přecházet ani pěšky. Máme evropský covid pas a na co nám je? Takže absurdní situace. Chceme oslovit naše instituce a to samé udělají slovenští partneři,“ uvedl starosta.Starosta si také stěžuje na to, že o uzavření hraničního přechodu Slovensko s předstihem vůbec neinformovalo.Intenzivní kontrolyPolicisté od pondělí začínají s intenzivními kontrolami na vnitřních hranicích, budou se zaměřovat především na dodržování karanténních opatření při vstupu na území Slovenska. Navíc budou uzavřena některá menší místa na překračování hranic. Informace vyplývají z nového systému, který řídí opatření na hranicích. Slovensko je nyní v oranžové fázi. Výjimku má pouze nákladní doprava.

Vasek Kraťas VK Covid pas je jen zástěrka pro očkování Ofčanů 2

