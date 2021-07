https://cz.sputniknews.com/20210707/klicovy-partner-v-eu-prezident-zeman-jednal-s-cinskym-prezidentem-si-tin-pchingem-15078336.html

„Klíčový partner v EU.“ Prezident Zeman jednal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem

„Klíčový partner v EU.“ Prezident Zeman jednal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem

V tiskové zprávě Pražského hradu stojí, že čínský prezident vyjádřil „solidaritu“ s českým národem po ničivém tornádu řádícím na Moravě. Česko je prý klíčovým... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

Rozhovor mezi českým a čínským prezidentem se odehrál ze zámku v Lánech. „Prezident ČLR vyjádřil solidaritu s Českou republikou a jejími občany v souvislosti s nedávným zničujícím tornádem,“ stojí ve zprávě Hradu publikované na jeho stránkách, kde se dále píše, že Čína považuje na Česko na území EU „za klíčového partnera“.„Prezident republiky potvrdil, že na základě pozvání plánuje v roce 2022 vykonat návštěvu ČLR,“ uvedl Pražský hrad.Během telefonického rozhovoru prezidenti jednali o vzájemných ekonomických vztazích a vzájemné spolupráci. „Telefonát se uskutečnil z iniciativy prezidenta ČLR,“ dodal Hrad.V tiskové zprávě dále stojí, že před rozhovorem se Si Ťin-pchingem český prezident krátce hovořil s francouzským protějškem Emmanuelem Macronem a německou kancléřkou Angelou Merkelovou.Přátelé EUZpráva o tom, že český prezident se v příštím roce chystá na návštěvu Číny, přichází na pozadí konstatování mluvčího Hradu Jiří Ovčáčka o tom, že Evropská unie se prakticky izolovala od okolního světa. Jeho reakci pravděpodobně vyvolal maďarský zákon o LGBT, který Evropská unie hojně kritizuje.„Pozoruhodné je zjištění, že EU už nemá vlastně s nikým dobré vztahy. Proti Rusku a Číně vyhlašuje EU neustále sankce, v Asii a Africe ji nikdo nebere vážně, to platí i pro USA,“ napsal Ovčáček ve svém příspěvku na sociálních sítích.Dále prezidentův mluvčí upozornil na to, že nyní Evropská unie začíná vyhrožovat také vlastním členským státům. Zmiňme, že kromě Maďarska EU útočí také na Polsko, ale i na Česko.„A nyní začala EU vyhrožovat i vlastním členským státům. To je konec. Jen se to nesmí říkat nahlas,“ dodal Jiří Ovčáček.Propaganda LGBTMaďarský parlament schválil 15. června návrh zákona zakazující šíření veškerých materiálů obsahujících propagandu homosexuality ve filmech a reklamách cílených na osoby do 18 let. Toto rozhodnutí má mimo jiné znamenat i zákaz osvěty ve školách o tématech týkajících se sexuálních menšin.Iniciativu maďarských poslanců odsoudila komisařka Evropské unie pro rovnost Helena Dalliová, která přitom dala jasně najevo, že pokud zmíněný zákon nabude platnosti, pak je Brusel připraven reagovat. Má se jednat o finanční restrikce v podobě omezení financování z fondů Evropské unie. Obdobná opatření byla dříve uplatněna proti řadě polských měst, která se označila za „zónu bez LGBT“.

