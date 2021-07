https://cz.sputniknews.com/20210707/komu-se-chce-pomstit-jurecka-navrhl-snizit-duchody-tem-kdo-pracoval-pro-komunisticky-rezim-15079285.html

Komu se chce pomstít Jurečka? Navrhl snížit důchody těm, kdo pracoval pro komunistický režim

Navrch připomíná slovenskou novelu a má usilovat o to, aby stát platil krácené důchody lidem, kteří pracovali pro minulý režim ve stanovených funkcích... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

„Podal jsem dnes návrh na snížení důchodů komunistickým pohlavárům a jejich přisluhovačům, je třeba tuto historickou křivdu narovnat! Perzekuovali národ, není důvod, aby za tuto perzekuci byli navíc odměněni ještě dnes!“ napsal poslanec na Twitteru.Koncem června byl podobný zákon přijat na Slovensku. Parlament rozhodl, že sníží penze představitelům někdejšího komunistického režimu a pracovníkům některých jeho bezpečnostních složek, a schválil zákon o odebrání nezasloužených výhod představitelům komunismu. Podle odhadů medií by se norma mohla vztahovat zhruba na pět tisíc Slováků.Zmíněným osobám bude nově stanovena výše důchodu tak, že se až na výjimky nezohlední jejich příjem za období výkonu politické či jiné funkce pro stát v období komunismu, penze by ale neměly klesnout pod stanovenou nejnižší částku důchodu. Zákon po podpisu prezidentkou vstoupí v platnost letos v srpnu.Marian Jurečka chce návrh přidat k vládnímu návrhu na zvýšení důchodů nad rámec inflace.Podle platného zákona by se příští rok měly starobní důchody zvýšit průměrně o 458 korun. Vláda navrhuje růst o tři stovky vyšší.Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) chce ještě do zákona přidat speciální bonus 500 korun měsíčně navíc maminkám za vychované děti, s čímž ministryně financí Alena Schillerová nesouhlasí.

Vladimír Štumpa Kdyby J. nebyl, museli bychom si jej vymyslet. Aby měl kdo za takovouto politiku propadnout. Flanďák zůstane flanďákem záškodníkem, kdyby mu fotra věšeli. 3

STEV.SEAGAL Tak to určitě sníží důchod Štětinovi co horoval za komunismus a on i celá jeho rodina byli kovanými členy KSČ !!! Po 17.11.1989 se Havel a spol zaklínali mottem: Nebudeme jako oni, ale Jurečka jim dává do toho vidle. 3

