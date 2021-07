https://cz.sputniknews.com/20210707/litva-vyzvala-eu-k-podpore-evropske-integrace-ukrajiny-gruzie-a-moldavska-15076203.html

Litva vyzvala EU k podpoře evropské integrace Ukrajiny, Gruzie a Moldavska

Vilnius je ochoten pomoci Kyjevu na cestě evropské integrace a podělit se o své zkušenosti ze zapojení do EU a NATO, prohlásil na mezinárodní konferenci o... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

Konference ve Vilniusu je v pořadí již čtvrté mezinárodní fórum věnované reformám na Ukrajině. Předchozí konference se konaly v Londýně, Kodani a Torontu. Účastní se jí také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jednání se vysílá na webu konference.Podotkl, že Ukrajinu čekají na této cestě těžké zkoušky. „Vyzývám EU, aby vyjádřila pevnou podporu Ukrajině, Gruzii a Moldavsku, a otevřela jim cestu evropské integrace,“ prohlásil prezident Litvy.Předáci zemí NATO podpořili na summitu v Bruselu 14. června právo Ukrajiny a Gruzie na zapojení do aliance, prohlásili nutnost pokračovat v reformách, ale neuvedli eventuální termíny vstupu těchto zemí do aliance. Ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba prohlásil, že Kyjev provedl dost reforem pro to, aby dostal akční plán členství v NATO, hlavní překážkou na cestě jeho obdržení je „neochota poslat podobný signál RF“. Podle jeho slov počítá Kyjev s tím, že obdrží akční plán na členství v NATO v roce 2022.Nejvyšší rada Ukrajiny v prosinci roku 2014 opravila dva zákony a odmítla neutrální status země. V červnu roku 2016 byly schváleny další novely, které stanovují vstup do NATO za cíl zahraniční politiky Ukrajiny. V únoru roku 2019 schválil ukrajinský parlament novelu ústavy, která zakotvila linii na vstup do EU a NATO. Ukrajina se stala šestým státem, který dostal status partnera NATO s rozšířenými možnostmi.

Simo Häyhä Pobaltské státy teď hezký Rusku dělají problémy a vracejí mu svinstvo, které jim dělalo po skoro celou moderní historii.🇪🇪🇱🇹🇱🇻👍👍👍👍👍👍👍👍👍 3

Jan Novák Pobaltí je solidární. Sami vědí jaké to je, být Rusku vystaven na milost. Teď jsou v bezpečí v NATO a pomáhají tam i ostatním. 3

