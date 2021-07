Miss Baywatch Slovensko! Zpěvačka Nela Pocisková ohromila dokonalou postavou v červených plavkách

https://cz.sputniknews.com/20210707/miss-baywatch-slovensko-zpevacka-nela-pociskova-ohromila-dokonalou-postavou-v-cervenych-plavkach-15069365.html

Slovenské herečce a zpěvačce je třicet let a má dvě děti, syna Hektora, který přišel na svět v roce 2016, a dceru Lianu, která se narodila o dva roky později. Na její postavě se ale dva porody vůbec neodrazily.Nela totiž své fanoušky potěšila fotografiemi ze své dovolené. Pláž, moře, červené plavky a dokonalá vypracovaná postava.Taková podívaná nenechala chladnými ani sledující.„Parádička, postavička jako lusk,“ zní z další strany.To, že by matka dvou dětí mohla být v takové formě, nešlo spouště sledujících do hlavy.„Břicho i zadek, které nemají ani některé dvacítky,“ míní jeden z uživatelů.Někteří v Nele našli dokonce novou Bond girl.„Víc o nové Bondovce si přečtěte v magazínu stříbrné plátno,“ lichotí Nele další sledující.Ostatní zase díky červeným plavkám vidí Nelu jako hvězdu seriálu Baywatch.Fotky své kolegyně Nely ocenila i další hvězda Dara Rolins.Nela PociskováNela Pocisková je slovenská herečka a zpěvačka. Diváci si ji můžou pamatovat ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Její talent do velké míry objevil Ján Ďurovčík, který je také jejím bývalým přítelem. V roce 2009 Nela spolu s Kamilem Mikulčíkem reprezentovala Slovensko na Eurovision Song Contest s písní Leť tmou. I když nevyhráli, projekt Nelu výrazně proslavil. V roce 2010 vyhrála soutěž Let’s Dance, které se účastnila spolu s Petrem Modrovským.Nela také účinkovala v několika muzikálech – Osmý světadíl, Robin Hood, West Side Story.V osobním životě je jejím partnerem Filip Tůma, se kterým vychovávají dvě děti. Dvojice se seznámila během natáčení seriálu Bouřlivé víno slovenské televize Markíza.

