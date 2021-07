https://cz.sputniknews.com/20210707/na-kamcatce-zacali-z-vody-vytahovat-tela-zemrelych-pri-zriceni-letounu-an-26-15073641.html

Na Kamčatce začali z vody vytahovat těla zemřelých při zřícení letounu An-26

Těla zemřelých při zřícení letounu An-26 na Kamčatce záchranáři začali vytahovat z vody, jejich počet bude upřesněn, uvedli Sputniku ve vládě regionu. Navíc... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

Již dříve zdroje v záchranných složkách Sputniku uvedli, že byla nalezena těla šesti obětí letecké katastrofy. Později náměstek ředitele Kamčatského leteckého podniku Sergej Gorb Sputniku sdělil, že byli nalezeni tři mrtví, kteří zatím nebyli identifikováni.Osobní letadlo An-26 patřící Kamčatské letecké společnosti zmizelo při přistání odpoledne 6. července. Letělo z Petropavlovsku-Kamčatského do Palany s 22 cestujícími a 6 členy posádky na palubě. Všichni podle předběžných údajů zemřeli. V současné době vyšetřování pracuje na následujících verzích incidentu: nepříznivé povětrnostní podmínky, technické závady letadla nebo chyba pilota. Před havárií letadlo narazilo do skály, a to způsobilo jeho zničení.Na Kamčatce byl v souvislosti s leteckým neštěstím vyhlášen třídenní smutek.Letoun An-26 před zmizením nevyslal nouzový signálNáměstek ředitele Kamčatského leteckého podniku Sergej Gorb Sputniku uvedl, že An-26 nešel na opakované přistání a nepodával nouzový signál.Fotografie před odletemJeden z cestujících letounu An-26, který se zřítil na Kamčatce, před odletem zveřejnil fotografii z letounu. Fotka se objevila na jeho účtu na Instagramu.Cestující Ivan Sivak na svém účtu na Instagramu před odletem zveřejnil fotografii na pozadí letiště Elizovo a napsal: „Palana, čekej, letím.“ Také přidal fotografii z letounu. V komentářích uživatelé psali, že se modlí za záchranu cestujících a přejí jim hodně sil.

