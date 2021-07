https://cz.sputniknews.com/20210707/na-slovensku-to-vre-obvineni-v-kauze-mytnik-ukazali-na-petra-pelllegriniho-a-mluvi-o-uplatku-15075155.html

Na Slovensku to vře. Obvinění v kauze Mýtnik ukázali na Petra Pelllegriniho a mluví o úplatku

Na Slovensku to vře. Obvinění v kauze Mýtnik ukázali na Petra Pelllegriniho a mluví o úplatku

Bývalý šéf slovenské finanční správy František Imrecze a podnikatel Michal Suchoba, kteří jsou obvinění v kauze Mýtnik, vypovídají o úplatcích, které měly... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-07T11:41+0200

2021-07-07T11:41+0200

2021-07-07T11:41+0200

slovensko

peter pellegrini

úplatek

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/13486399_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_586ad392f8f8075a00b558b1d00bc3fb.jpg

V kauze Mýtnik jde o projekty na finanční správě v hodnotě 65 milionů eur, byli obviněni oligarcha Jozef Brhel, bývalý šéf finanční správy František Imrecze nebo IT magnát Michal Suchoba.Podnikatel s policií začal spolupracovat prakticky okamžitě po obvinění. Následně začal mluvit také Imrecze.Společnost Allexis Michala Suchoby na přelomu let 2013 a 2014 darem nabídla projekt virtuální registrační pokladny v hodnotě 5,5 milionu eur. Tehdy byl ministrem financí Peter Kažimír a státním tajemníkem Peter Pellegrini.Nový projekt na politickém poli potřeboval pomoc, protože zavedení virtuální poklady vyžadovalo změnu zákona o elektronické registrační pokladně. Partnerem Imreczeho na jednání byl tehdejší státní tajemník Pellegrini.Provize pro PellegrinihoImrezce měl podle informací portálu vypovědět, že se tímto tématem zabývali na neformální večeři v centru města. Peter Pellegrini mu měl tehdy říct, že vládní akční plán boje proti daňovým únikům je časově napjatý a zabezpečení potřebné změny zákona v požadované době bude velmi náročné.Bývalý šéf slovenské finanční správy měl také říct, že peníze Pellegrinimu nešly přímo, ale přes prostředníka, kterým měl být oligarcha Miroslav Výboh.Suchoba ve své výpovědi uvedl, že mělo jít o 150 tisíc eur. Tuto částku potvrzuje také Imrecze, kterému se to však mělo zdát moc. Předání však nakonec mělo proběhnout.Podnikatel měl vypovědět, že o několik dnů později Výbohovi přinesl 150 tisíc v 500 eurových bankovkách v krabici od šampaňského Cristal. Výboh později na schůzce oběma řekl, že situace je vyřízená a „Pelle děkuje“.Na nové informace na Facebooku reaguje také současný slovenský ministr financí Igor Matovič, který to shrnul slovy, že jde o další přímou výpověď, jak mafie ovládla stát. Poslanci na konci roku 2014 schválili změnu zákona, kterou se od 1. dubna 2015 měla začít využívat virtuální pokladna.

https://cz.sputniknews.com/20210707/je-to-dramaticke-mesto-brumov-bylnice-ministrum-cr-odesle-protestni-notu-15074345.html

https://cz.sputniknews.com/20210707/v-amsterdamu-byl-postrelen-znamy-novinar-de-vriese-ve-vaznem-stavu-je-v-nemocnici-15073398.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

peter pellegrini, úplatek, slovensko