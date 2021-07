https://cz.sputniknews.com/20210707/odpurci-protiepidemickych-opatreni-demonstruji-u-poslanecke-snemovny-15074563.html

Odpůrci protiepidemických opatření demonstrují u Poslanecké sněmovny

Odpůrci protiepidemických opatření demonstrují u Poslanecké sněmovny

Několik stovek lidí dnes demonstruje na pražském Malostranském náměstí kvůli protikoronavirovým opatřením. Ve Sněmovně probíhá červencová schůze, demonstranti... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

Jsou tam například odpůrci takzvaných covidových certifikátů, jimiž lidé prokazují, že již byli očkováni či to, že mají negativní test na covid-19, protest pořádá také Volný blok a iniciativa Vraťme děti do školy.Po náměstí už okolo 08:00 projížděla troubící auta s českými vlaječkami, protestující drží transparenty například s nápisem „Pro svobodu volného pohybu“ nebo „Stop očkování dětí“. Od rána také sledují projekci jednání Poslanecké sněmovny.Volný blok vedený nezařazeným poslancem Lubomírem Volným jako účel demonstrace uvedl protest proti schválení novely volebního zákona.Mezitím v Poslanecké sněmovně ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navrhuje přimět občany k očkování, předseda SPD Tomio Okamura to ale odmítá a prosazuje zrušení pandemické pohotovosti. SPD také před schůzí odmítla nápad ministra Vojtěcha, aby restaurace začaly kontrolovat, že jejich hosté jsou bezinfekční a že mají platný certifikát o očkování, o negativním testu či že prodělali covid-19.Šef Pirátů Bartoš upozornil na problém očkováni, podle něho „očkovávání nepostupuje dostatečně rychle“.Pro vládu i opozici je červencová schůze jednou z posledních možností ještě něco prosadit před volbami. „Už úplně není jednoduché se shodnout, které materiály budou projednány,“ cituje portál iDNES.cz šéfa hnutí STAN Víta Rakušana.Update coviduV úterý přibylo v Česku 107 potvrzených případů covidu. Reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, kleslo na 1,08. Je nejnižší za osm dní. Je nutné brát v potaz, že v pondělí a úterý byl v ČR pracovní volno. Proto byl svátkem ovlivněn i počet testů. Laboratoře v úterý provedly zhruba 36 000 testů.Od začátku epidemie se v České republice koronavirus prokázal u 1 668 277 lidí. Dosud se vyléčilo 1 636 543 z nich, zemřelo 30 311 lidí.Nízký zůstává počet hospitalizovaných, v nemocnicích tak bylo v úterý s covidem 27 lidí. Zdravotníci v úterý podali přibližně 32 000 dávek vakcíny, stejně jako v pondělí. Celkem v Česku dosud bylo aplikováno téměř 8,6 milionu dávek. Plnou vakcinaci má již 3 466 049 lidí.

koronavirus, opatření, poslanecká sněmovna, demonstrace