https://cz.sputniknews.com/20210707/pisen-ledu-a-ohne-pocasi-rozdeli-cr-na-vychode-bude-vedro-celou-zemi-pak-splachnou-bourky-15076939.html

Píseň ledu a ohně. Počasí rozdělí ČR, na východě bude vedro, celou zemi pak spláchnou bouřky

Píseň ledu a ohně. Počasí rozdělí ČR, na východě bude vedro, celou zemi pak spláchnou bouřky

Česko čekají v nejbližších dnech velké teplotní rozdíly mezi západem a východem země. Na Moravě ve čtvrtek může být až 34 stupňů, na jihovýchodě dokonce i 37... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-07T14:26+0200

2021-07-07T14:26+0200

2021-07-07T14:26+0200

česko

extrémní počasí

počasí

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/14803308_0:171:2795:1743_1920x0_80_0_0_cd3c6262712de2986783a340beb33fc4.jpg

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém Facebooku upozornil, že nás čekají velké teplotní rozdíly mezi západem a východem území. Teplotní maxima na západě se budou pohybovat kolem 23 °C, kdežto na východě bude přes třicet. Horké a převážně suché počasí zde povede ke zvýšenému riziku vzniku a šíření požárů. Varování se týká Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Vítr, lijáky a krupobití ale rychle ochladí území.„Později zítra a také v pátek se vyskytnou i silné nebo dokonce velmi silné bouřky s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru,“ píše ČHMÚ.„Místy budou silné až velmi silné s přívalovými srážkami kolem 50 milimetrů, kroupami i větších rozměrů a nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu,“ upřesnila meteoroložka Petra Sýkorová z ČHMÚ pro iDNES.cz. Výstraha meteorologů platí pro všechny kraje od čtvrteční 14. hodiny do pátečních 6:00, s výjimkou Karlovarského a Ústeckého kraje, kde je stupeň varování nižší.Meteorologové varují, že při velmi silných bouřkách může přívalový déšť lokálně rozvodnit menší řeky, zatopit podchody, podjezdy či sklepy, podemlít silnice a chodníky. Nárazy větru mohou lámat větve a vyvracet stromy, nebezpečné mohou být kroupy a blesky. „Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě," upozornil ČHMÚ. Lidé by měli podle meteorologů zabezpečit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty, nemají vstupovat ani vjíždět do proudící vody a zatopených míst.

https://cz.sputniknews.com/20210707/slovensko-otevre-vsechny-hranicni-prechody-informuje-hamacek-na-twitteru-15075821.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

extrémní počasí, počasí, česká republika