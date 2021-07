https://cz.sputniknews.com/20210707/predseda-kscm-filip-my-rusko-potrebujeme-rusko-nas-ne-15077452.html

Předseda KSČM Filip: My Rusko potřebujeme, Rusko nás ne

Předseda KSČM Filip: My Rusko potřebujeme, Rusko nás ne

Ve svém vyjádření nadepsaném „Kdo napraví škody?“ se předseda KSČM Vojtěch Filip zamýšlí nad důsledky hysterie, která vypukla okolo vojenského skladu ve... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-07T16:02+0200

2021-07-07T16:02+0200

2021-07-07T16:02+0200

česko

politika

ksčm

obchod

vojtěch filip

eu

brusel

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/14752368_0:0:1848:1040_1920x0_80_0_0_032daac16e7d3a58fcd1adbd037a051e.jpg

„Co KSČM předpokládala a před čím od počátku bezdůkazní „vrbětické“ hysterie varovala, se stalo bolestnou skutečností. Nikdo není obviněn, pro mezinárodní zatykač nejsou důkazy a čeští podnikatelé přicházejí v Rusku o mnohamiliónové zakázky a tamní obchodní partneři jim ukazují záda. Bouří se už i podnikatelské svazy, které po uzavření Českého domu volají po zřízení jakéhosi podnikatelského centra. To by mělo postupně uklízet spoušť v českoruských vztazích, napáchanou nesmyslným aktivistickým krokem BIS a následně Vládou ČR a pravicovou opozicí,“ napsal na svém Facebooku předseda strany Vojtěch Filip.Předseda KSČM se dále v příspěvku zamýšlí nad tím, zdali bude mít Rusko ještě vůbec zájem o spolupráci s českými partnery. Rusko, podle jeho názoru, Českou republiku nepotřebuje, Česká republika ovšem potřebuje Rusko. Stejně tak Rusko potřebují další evropské státy, dodává.„Celý tento projekt však obsahuje několik neznámých. V prvé řadě, kdo by takové centrum financoval. Jak uvedl pro Lidovky.cz mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro: „Minimálně v počátku se určitě neobejde bez podpory státu.“ Další neznámou je, zda Ruská federace o spolupráci s námi ještě vůbec po tom všem bude stát. Málokdo, a zejména někteří hlupáci, si totiž nejsou ochotni vůbec připustit, že Rusko nás na nic nepotřebuje, my naopak, stejně jako další Evropské státy,“ mysli si Filip.Podle jeho názoru by čeští vládci měli chtít po bruselských byrokratech náhradu škody, pokud byla kauza Vrbětice vyvolána na základě jejich požadavků. Nehledě na to, že se by se jednalo o logický krok, se prý Česku v Bruselu vysmívají. „Pokud vláda a pravice vyslechly ohledně prezentace Vrbětic a následných protiruských kroků volání Bruselu, měly by teď také po Bruselských byrokratech žádat pro podnikatele náhradu ušlého zisku. To zní přece logicky, ne? Jenže skutečnost se má jinak. Nejen v Bruselu se nám smějí. A i když nastoupí jiné evropské firmy místo našich, nepřijde odtud ani cent a Rusové k nám budou odměření a náhradu za české obchodní partnery si už našli. Za blbost se platí, to zaplatí všichni občané v daních, za zradu národních zájmů by se mělo končit však ve vězení. Snad k tomu příští vláda bude mít odvahu,“ uzavřel své vyjádření na sociálních sítích předseda KSČM Vojtěch Filip.„Vládnou nám plukovníci“Na začátku července se k Vrběticím vyjádřil i Filipův spolustraník Zdeněk Ondráček. Upozornil tehdy na úpadek České republiky, jež se podle jeho názoru snižuje na úroveň Kambodži a Laosu. Dále varoval, že v zemi údajně vládnou plukovníci.„Přátelé, po přečtení tohoto článku je zřejmé, že se někdo hodně zbláznil,“ napsal Ondráček tehdy na Facebooku. „Už před několika měsíci unikly z policejního, podotýkám neveřejného spisu, informace do médií. S jakým cílem? Odpovězte si sami. To však evidentně nikoho nezajímá, neboť to byl zřejmě účel. Vláda pod tímto tlakem médií, ale evidentně bez důkazů, vystavila účet a vyhostila ruské diplomaty,“ pokračoval.„Tato republika se právně propadá někam za Laos a Kambodžu. Musím přiznat, že Kalousek měl pravdu. Plukovníci řídí tento stát,“ dodal.KompenzaceČeské ministerstvo zahraničí předalo na konci června ruskému velvyslanci v Praze Alexandru Zmejevskému nótu, ve které požaduje kompenzace za veškeré škody způsobené výbuchy.Moskva, jež odpovědnost za výbuchy odmítá a která kvůli obvinění zařadila Česko na seznam nikoli přátelských zemí, označila tento požadavek za vyděračství.

https://cz.sputniknews.com/20210707/litva-vyzvala-eu-k-podpore-evropske-integrace-ukrajiny-gruzie-a-moldavska-15076203.html

https://cz.sputniknews.com/20210707/a-liberalni-media-neochvejne-kydaji-hnuj-na-otce-dominika-ovcacek-reaguje-na-zpravu-seznam-zprav-15075645.html

eu

brusel

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politika, ksčm, obchod, vojtěch filip, eu, brusel, rusko