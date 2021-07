https://cz.sputniknews.com/20210707/putin-uvedl-spolecne-vyzvy-pro-vsechny-evropske-zeme-15074952.html

Putin uvedl společné výzvy pro všechny evropské země

Putin uvedl společné výzvy pro všechny evropské země

Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin v projevu k účastníkům konference vedoucích představitelů prokuratur a státních zastupitelstvích evropských států, která probíhá v Petrohradu.„Velmi vážnou pozornost si zaslouží také jiné otázky z vašeho pořadu dne. Jsou mezi nimi plnění norem a požadavků ekologické bezpečnosti, boj s kybernetickými zločiny a zabránění nezákonné migraci. Jsou to výzvy společné pro všechny evropské země, a na tom, jak efektivně na ně budeme moci reagovat, záleží v mnohém stabilita a pořádek ve společnosti, stabilní rozvoj našich států a celého kontinentu,“ řekl Putin.Podle jeho slov je Rusko zainteresováno v rozvoji dialogu s prokuraturami evropských a jiných států, protože na konstruktivní součinnosti záleží mj. i úspěch v čelení společným výzvám. „Už nejednou jsem to řekl a znovu opakuji: Rusko je zainteresováno v rozvoji velmi úzkých styků s prokuraturami evropských a jiných států, rozvoji dialogu a spolupráce v rámci tak autoritativních a vlivných struktur, jako je Rada Evropy a Mezinárodní asociace prokurátorů,“ řekl Putin.Je přesvědčen, že podobná konstruktivní součinnost, včetně výměny informací a nejlepších právních praktik, „umožní spolehlivěji hájit práva a svobody občanů, dosahovat úspěchů v boji se společnými hrozbami, mj. spojenými s bouřlivými technologickými a jinými změnami v životě společnosti“.Putin rovněž prohlásil, že lidská práva a svobody jsou nejvyšší hodnotou a stát musí zajistit mechanismy jejich nerušené realizace, týká se to mj. i práva na přístupnou lékařskou pomoc.Podotkl, že v nejbližších dnech mají účastníci konference projednat široký okruh otázek týkajících se úlohy prokuratury v ochraně práv občanů v souladu se zásadami Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.„Nehledě na rozdíly v pravomocech a na zvláštnosti národních zákonodárství hrají vaše rezorty klíčovou roli v zajištění priority zákona, hájí práva a svobody občanů, zájmy státu a společnosti. A tyto základní cíle a úkoly vás nejen spojují, ale i zdůrazňují význam spolupráce a věcného profesionálního partnerství,“ zdůraznil prezident.„Počítám s tím, že v průběhu konference schválíte doporučení, která napomohou dalšímu zvyšování efektivity práce orgánů prokuratury. Přeji vám plodné diskuse a všechno nejlepší,“ dodal ruský prezident.

