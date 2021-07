https://cz.sputniknews.com/20210707/rusko-vyhostilo-estonskeho-konzula-15077674.html

Rusko vyhostilo estonského konzula

Rusko vyhostilo estonského konzula

Estonský konzul byl prohlášen za „persona non grata“ a musí opustit území Ruské federace do 48 hodin, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí v oficiálním... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

Ve zprávě se uvádí, že 7. července byla na ruské ministerstvo zahraničí povolána dočasná zástupkyně v záležitostech estonského velvyslanectví v Rusku U. Ujbo. Ruská strana důrazně protestovala proti aktivitám shromažďování zpravodajských informací neslučitelných s diplomatickým statusem konzula Generálního konzulátu Estonska v Petrohradě Marta Latte. Latte byl prohlášen za „persona non grata“ a nyní musí opustit území Ruské federace do 48 hodin.„V souvislosti s poznámkou estonského ministerstva zahraničí, že zadržení pana Latteho je nezákonné a provokativní a obvinění proti němu jsou neopodstatněná, poukázali jsme na to, že takové pokusy vylíčit situaci ve falešném světle jsou nepřijatelné," stojí v prohlášení.Připomeňme, že podle ruské Federální bezpečnostní služby estonský konzul Mart Latte byl v Petrohradě zadržen při přijímání materiálů tajné povahy.Vedoucí komunikačního oddělení estonského ministerstva zahraničí Aari Lemmiková pak uvedla, že tato skutečnost nebude mít příznivý dopad na konstruktivní vztahy Ruska a Evropské unie. Podle vyjádření Lemmikové byl konzul zadržen na pracovním jednání ve Státním polytechnickém institutu v Petrohradu. Estonský resort má za to, že obvinění konzula jsou neopodstatněná a dokazuje to, že Kreml chce jít cestou konfrontace místo toho, aby přehodnotil své vztahy s Evropskou unií.

Kosmo Olin 🦀 Zase se stalo něco dobrého 🤩.. Celkově by bylo mnohem lepší i takto najednou postihovat tu celou USraelskou (NATO) říši, protože si to prostě všichni bez výjimky zaslouží... 🇷🇺🇧🇾👍👍👍👍 5

Simo Häyhä Moc se mi líbí, že se Rusko s nepřáteli nijak nepárá, ať je to i kdokoliv... 🇷🇺🇧🇾👍👍👍 5

