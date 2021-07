https://cz.sputniknews.com/20210707/slovensko-otevre-vsechny-hranicni-prechody-informuje-hamacek-na-twitteru-15075821.html

„Slovensko otevře všechny hraniční přechody.“ Informuje Hamáček na Twitteru

„Slovensko otevře všechny hraniční přechody.“ Informuje Hamáček na Twitteru

Český ministr vnitra Jan Hamáček na Twitteru informuje, že Slovensko ke konci týdne otevře všechny hraniční přechody a přejde na namátkové kontroly. Měl ho... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

Od pondělí slovenští policisté provádí intenzivní kontroly na vnitřních hranicích. Navíc byly uzavřeny některé hraniční přechody, což způsobilo komplikace lidem na obou stranách hranic.Například město Brumov-Bylnice na Zlínsku se chystalo na Ministerstvo zahraničí a Ministerstvo vnitra ČR odeslat protestní nótu, silnici mezi oběma státy nyní blokují betonové zátarasy.Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec před středečním jednáním vlády uvedl, že jakmile bude k dispozici dostatek sil, tak se Slovensko bude snažit otevřít co nejvíc hraničních přechodů.Podobně to podle slovenských médií viděl i premiér Eduard Heger. Ten také uvedl, že pro pendlery aktuálně platí přechodný režim.Informaci o otevření hraničních přechodů potvrdil také český ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Zmínil, že se slovenským kolegou Ivanem Korčokem bude i nadále jednat.Češi ruší zájezdySlovensko zpřísněním podmínek vstupu do země přišlo o desítky tisíc turistů, kteří nakonec nepřijedou. Někteří už zrušili své rezervace v hotelech.Nové podmínky na Slovensku platí od 9. července, kdy neočkovaní turisté musí do izolace v domácím prostředí. Ta končí po 14 dnech, pokud lidé budou bez příznaků, nebo negativním výsledkem PCR testu, který je možné absolvovat pět dnů po příjezdu.Podle portálu tvnoviny.sk již 150 tisíc Čechů zrušilo svoji dovolenou. Podle slovenského ministra zahraničí se pro Čechy výjimka zatím nechystá.

