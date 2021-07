https://cz.sputniknews.com/20210707/slovensky-ministr-korcok-kritizoval-fica-a-blahu-kvuli-pripadu-umrti-josefa-chovance-v-belgii-15081934.html

Slovenský ministr Korčok kritizoval Fica a Blahu kvůli případu úmrtí Josefa Chovance v Belgii

Slovenský ministr Korčok kritizoval Fica a Blahu kvůli případu úmrtí Josefa Chovance v Belgii

Slovenští poslanci ze zahraničního výboru pozvali belgického velvyslance, aby ten napřímo odpovídal na otázky týkající se případu úmrtí slovenského občana... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-07T22:56+0200

2021-07-07T22:56+0200

2021-07-07T22:56+0200

slovensko

ivan korčok

belgie

ľuboš blaha

robert fico

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/13277502_0:193:2957:1856_1920x0_80_0_0_4233b050b10f12b88c4ec7fc6950b1a1.jpg

Během setkání s belgickým velvyslancem se prý „plně potvrdilo, že snížení platu u policejního úředníka je disciplinárním trestem a neznamená potrestání přímých pachatelů ani aktérů incidentu“. „Na to stále čekáme,“ zdůraznil slovenský ministr zahraničí s tím, že slovenský zahraniční resort dělá vše, aby pachatelé byli postavení před soud.Ve svém vyjádření na sociálních sítích se opřel do opozice, která prý případ úmrtí Slováka v Belgii používá pro „politikaření, bičování vášní a zavádění slovenské veřejnosti“. Dnešní slyšení údajně mělo napomoci přenesení celého případu na konstruktivnější rovinu. Politiky Luboše Blahu a Roberta Fica přitom kritizoval za to, že se setkání s belgickým zastupitelem neúčastniliJosef ChovanecŠéf zahraničního výboru slovenského parlamentu Marián Kéry v minulosti uvedl, že chce s belgickým velvyslancem mluvit o „směšně“ nízkém trestu za zabití slovenského občana na letišti v Belgii. Podle něj životy Slovanů nemají být v Evropské unii méněcenné.V roce 2018 policisté na letišti v Charleroi ubili k smrti zadrženého slovenského občana Jozefa Chovance. Úřady v této souvislosti potrestaly druhého nejvýše postaveného představitele belgické federální policie Andrého Desenfantsa srážkou 10 % ze dvou měsíčních platů, což činí 1 500 eur (38 tisíc korun).„Myslel jsem si, že časy, kdy lidi ze střední a východní Evropy vnímali na Západě jako ‚méněcenné‘, jsou už dávno minulostí. Jsme přece v Evropské unii, kde má platit určitá, garantovaná míra rovnosti, ať už mezi lidmi nebo před zákonem,“ reagoval Kéry na začátku července na výši trestu.Pozvání belgického velvyslance mělo sloužit právě účelu vysvětlení smyslu zvoleného trestu.

https://cz.sputniknews.com/20210707/boj-o-ameriku-trump-poda-zaloby-na-facebook-twitter-a-google-15081276.html

belgie

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ivan korčok, belgie, ľuboš blaha, robert fico, slovensko