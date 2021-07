Ustupuje a zároveň tlačí na lidi. Lidé z příhraniční o „chaosu” nových vládních opatření Slovenska

https://cz.sputniknews.com/20210707/ustupuje-a-zaroven-tlaci-na-lidi-lide-z-prihranicni-o-chaosu-novych-vladnich-opatreni-slovenska-15080439.html

Omezení na hraničních přechodech mezi Českou republikou a Slovenskem budou ke konci týdne zrušené. Včera dokonce došlo k policejnímu zásahu na jednom z nich... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

Hranice českého města Brumov Bylnice a slovenské Horné Srnie se včera stalo místem protestu a střetu nespokojených pendlerů se slovenskou policií. Během zásahů došlo k napadení slovenského policisty a lehčímu poranění ruky státního příslušníka. Poslanec NR Slovenska za L´SNS Krupa dle vyjádření policie byl přitom omezen na osobní svobodě.Sputnik získal pohled na situaci ze strany Slováka Josefa Dodika Baláže, moderátora facobookové skupiny Pendleři v ohrožení SK. Zákrok policistů ostře kritizoval. „Jistě je, že policie zneužívá své postavení ve společnosti. Lidé, kteří tam pracují, jsou celí bez sebe. Mají radost, že si mohou kopnout. A to doslova. Blokáda hranic ze strany státu nemá žádné opodstatnění,” tvrdí Baláž.Připomínáme, že v pondělí slovenská vláda přistoupila k uzavření přeshraničních přechodů kvůli šíření koronaviru. Na rozhodnutí starosta českého Brumova-Bylnice reagoval zasláním protestní nóty na ministerstva a vládu. Podle nových pravidel ministerstva zdravotnictví SK, neočkovaní pendleři by museli při každém překročení slovenských hranic absolvovat karanténu. Po nesouhlasu přeshraničních obcí a po jednání s českými ministerstvy zahraničních věcí a vnitra, premiér Slovenska Eduard Heger oznámil, že přechodný režim pro pendlery funguje do 9. srpna.Ministr vnitra SK Roman Mikulec k otázce přeshraničních přechodů poznamenal, že překážky na malých přechodech se mají odstranit do neděle a budou probíhat pouze náhodné kontroly. Jedná se zejména o přechody ve Vrbovcích, Moravském Lieskové či Lysy nad Dunajcom. Dle jeho slov, jakmile bude k dispozici dostatek sil, budou se snažit otevřít co nejvíce hraničních přechodů. Informace potvrdil na svém Twitteru vicepremiér a ministr vnitra České republiky Jan Hamáček.Vzájemné cestování pro občany ČR a SKPřeshraniční cestování pro obyvatele obou států je nezbytnou nutností. Slováci tvoří nejpočetnější diasporu v ČR. Dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2017 pobývalo na území ČR 193 175 občanů slovenské národnosti.Na nepohodlnou pro pendlery situaci reagoval pro Sputnik uživatel Facebooku Josef Dodika Baláž slovy: „Teprve nyní se ukázalo, kolik lidí pracuje v ČR a kolik v SR. Tito lidé zůstali odříznuti nejen od práce, ale i od svých rodin. Mnozí žijí v ČR, ale prarodiče mají na SK.” Dle jeho názoru, uzavření přeshraničních přechodů mohlo být jistým nástrojem pro zajištění očkování obyvatel.Opatření vlády k zavření hranic odsoudilo také Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ). Předseda SYSY Vladimír Skalský poukázal mimo jiné i na to, že byly zavřené přechody, přes které procházeli lidé pomáhající obětem tornáda na Moravě. O víkendu vznikla Petice za zrušení protiústavních protiepidemických opatření, jejíž autoři žádají o zrušení karanténního nařízení pro neočkované občany a možnosti vrátit se na území Slovenska bez omezení, případně s negativním testem RT-PCR nebo antigenický testem.Dříve premiér Slovenska Eduard Heger argumentoval, že přijatá opatření jsou snahou o zabezpečení zdraví občanů Slovenska. Dle jeho slov se vláda snaží to nastavit tak, aby na jedné straně ochránili občany a zdraví, na druhé straně chápe a poslouchá reakce, které zaznívají. Vláda SK by měla v pondělí 12. července projednat otázku úhrady testů pro své občany. Potřebnou kalkulaci nákladů a její dopad na státní rozpočet nyní připravuje ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský. Podle posledních informací by měly stát symbolickou cenu.

Peter Miner Vláda SR v čase najhoršieho stavu pandémie opakovane tvrdila, že hranice nie je možné uzatvoriť ani celkom kontrolovať. Vtedy naozaj išlo o životy ľudí a mnohí preto aj zomreli. A dnes, keď tu už pandémia takmer nie je, zrazu zatváranie hraníc. Treba súhlasiť s názormi, že terajšej vláde SR nikdy nešlo o životy občanov, ale len o ich biznisy. Najprv s nezmyselnými antigénovými testami a teraz s očkovaním. Všetky opatrenia vlády v súčasnosti sú len nátlakom na ľudís cieľom donútiť ich dať sa očkovať. Lenže vo svojej typickej obmedzenosti si Matovič s Hegerom a ostatnými neuvedomili, že keď zavrú hranice, budú "buzerovať" najmä pendlerov, ktorí sú už dávno zaočkovaní. Takže nič nové na Slovensku, iba ďalší chaos. 0

