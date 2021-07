https://cz.sputniknews.com/20210707/v-kremlu-reagovali-na-prohlaseni-londyna-moskva-odpovi-na-kazdy-pokus-prekroceni-ruskych-hranic-15078131.html

V Kremlu reagovali na prohlášení Londýna. Moskva odpoví na každý pokus překročení ruských hranic

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov reagoval na prohlášení britského ministra zahraničí Dominica Raaba o incidentu s torpédoborcem Defender v... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

Britský ministr již dříve při vyjádřeních o incidentu uvedl, že Námořnictvo Velké Británie bude i nadále vplouvat do výsostných vod Ukrajiny.Na otázku o vedení konzultací po incidentu mezi Moskvou a Londýnem Peskov odpověděl: „ Ne, konzultace se nevedou, nyní jsou vztahy fakticky na bodu mrazu. Samozřejmě nás taková prohlášení znepokojují,“ řekl Peskov.Dodal, že ani jeden pokus o nezákonné proniknutí do ruských vod nezůstane bez odpovědi.Uvedl, že pohraniční stráž bude provádět akce v souladu s předepsanými pokyny a dodal: „Budou použity také všechny diplomatické nástroje.“Podle Peskova zdržení se dalších provokací pomůže vyhnout se dalším incidentům, jakým byl ten s britským torpédoborcem.Britský torpédoborec DefenderK incidentu v Černém moři došlo na konci června, a to s lodí členské země NATO. Britský torpédoborec Defender vstoupil do výsostných vod RF a překročil hranici v okolí mysu Fiolent na Krymu. Ruská pohraniční loď provedla varovnou střelbu a letadlo Su-24M podniklo bombardování po kurzu plavby torpédoborce.Britské ministerstvo obrany a vládní kancelář prohlásily, že vojenská loď vykonávala civilní plavbu přes ukrajinské vody a že nikdo na ni nestřílel, Rusko prý provádělo vojenské cvičení. Novinář BBC, který byl na palubě torpédoborce, však potvrdil, že loď záměrně překročila hranici.Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová prohlásila, že v případě počínání Velké Británie v situaci s Defenderem se z toho Londýn nemůže vykroutit, neboť šlo o provokaci.Španělská loď v Černém mořiDnes do Černého moře vplula loď španělského námořnictva. Informovalo o tom ruské Národní centrum obrany.Dále se uvádí, že loď se připojí ke cvičení Sea Breeze. Do 10. července by se cvičení mělo účastnit pět tisíc vojáků, čtyři desítky letadel a dvaatřicet lodí ze dvaatřiceti zemí, včetně Ukrajiny, Spojených států a členů NATO. Ministerstvo obrany Ruské federace informovalo, že síly a prostředky Černomořského loďstva „plní komplex kontrolních akcí lodí“, které se účastní manévrů.

