https://cz.sputniknews.com/20210707/v-moskve-byli-vakcinou-sputnik-v-naockovani-prvni-nezletili-15074799.html

V Moskvě byli vakcínou Sputnik V naočkováni první nezletilí

V Moskvě byli vakcínou Sputnik V naočkováni první nezletilí

V pondělí dostalo prvních 21 účastníků aplikaci první složky vakcíny Sputnik V v rámci 1. a 2. fáze klinických studií vakcíny pro nezletilé ve věku 12 až 17... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-07T11:09+0200

2021-07-07T11:09+0200

2021-07-07T11:09+0200

svět

sputnik v

koronavirus

očkování

vakcína

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/01/13135518_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fedae8b46ba9312fb673ec524c1ac0a7.jpg

„V pondělí začaly v Moskvě klinické studie vakcíny Sputnik V pro nezletilé ve věku 12 až 17 let. Před očkováním podstupují účastníci důkladné lékařské vyšetření, včetně PCR testování. Včera začaly první vakcinace – 21 lidí už dostalo první složku vakcíny, z nichž 11 v Dětské nemocnici Z. A. Bašljajevové a 10 v Morozovské dětské nemocnici,“ řekla náměstkyně starosty Moskvy.Všichni účastníci studií vakcíny Sputnik V pro nezletilé ve věku 12 až 17 let se cítí dobře, jen dvěma z nich se trochu zvýšila teplota, oznámila Rakovová.Připomenula, že se vakcinace provádí přípravkem Sputnik V, který se už používá pro očkování lidí starších 18 let, ale v menším dávkování. Studie potrvá jeden rok, v jehož průběhu budou jejich účastníky pozorovat lékaři. V průběhu několika dní po aplikaci první a druhé složky vakcíny se budou účastníci studií nacházet v izolaci v nemocnici. Před očkováním budou ještě jednou vyšetřeni, pak budou muset ještě několikrát navštívit nemocnici kvůli testům. Děti také budou muset psát deníky sebepozorování.Třetí fáze studií bude probíhat v dětských poliklinikách a zúčastní se jí 250 lidí.Sputnikem V je možné očkovat také nakažené virem HIVŘeditel Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji Alexandr Gincburg dříve promluvil o tom, že pacienty nakažené virem HIV ve stádiu remise je také možné očkovat Sputnikem V.Dodal přitom, že když je člověk skutečně v těžkém stavu a má nízké CD4 kvůli hlavní nemoci, je nutné je zvýšit na normální úroveň, snížit virovou zátěž a pak očkovat. Gincburg upřesnil, že se to nedá udělat za jeden den, podobná taktika je ale možná.

https://cz.sputniknews.com/20210706/v-madarsku-do-konce-roku-2022-spusti-vyrobu-ruske-vakciny-sputnik-v-15066186.html

Simo Häyhä Sputnik véééééé je prostě jedno velké fiasko😁😁😁. Západními vakcínami je naočkováno víc jak 75krát víc lidí, než sputnikem vééééé 0

Janecký Jan áru lidech zkoušených a i přes strašení a očerňování jedou svým tempem a vše chce čas a ten ukáže jestli Sputník nebo rychlokvašky za ohromné prachy a žel nám i naše prachy. Najednou se vyrojily vakcíny na neprobádaných,nevyzkoušených principech-jen aby se nezačal sputnik uplatňovat na tzv.západě.Teď už by nejlépe jeli třetí dávku ať vykryje mizivou účinnost,když už prachy farmaceuti dostali a tak jak se lže tak Bůh s námi co to bude mít za následky v dalším období????? 0

6

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sputnik v, koronavirus, očkování, vakcína, rusko