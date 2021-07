https://cz.sputniknews.com/20210707/v-prechodnem-obdobi-muzou-cesi-na-slovensko-bez-karanteny-15080613.html

V přechodném období můžou Češi na Slovensko bez karantény

V přechodném období můžou Češi na Slovensko bez karantény

Od 9. července do 9. srpna budou moci Češi cestovat na Slovensko hned po aplikaci první dávky očkovací látky proti koronaviru, aniž by museli jít do karantény... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-07T20:31+0200

2021-07-07T20:31+0200

2021-07-07T20:31+0200

slovensko

jakub kulhánek

cestování

hranice

česká republika

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/14226056_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_4bfd5b30a0ee77a3b11e64b47eee16b6.jpg

Zmiňme, že Slovensko nedávno avizovalo, že bude od pátku vyžadovat při vstupu na své území plné očkování. Cestující, kteří nebudou plně proočkováni, budou muset podstoupit karanténu.Pro ČTK Kulhánek uvedl, že po 9. srpna bude platit přechodné období, po tomto termínu se podmínky cestování můžou zpřísnit. Kulhánek dále uvedl, že se Slovenskou stranou jednají o zmírnění podmínek pro pendlery a lidi, kteří žijí v pohraničních oblastech.Jednání budou podle něj pokračovat i dále. Pro pendlery by například podle Kulhánka mohlo Slovensko požadovat místo dvou očkovacích dávek vyžadovat pouze jednu. Zjednodušit by se mělo také cestování lidí, kteří žijí nedaleko od hranic.Intenzivnější kontrolyOd pondělí slovenští policisté provádí intenzivní kontroly na vnitřních hranicích. Navíc byly uzavřeny některé hraniční přechody, což způsobilo komplikace lidem na obou stranách hranic.Český ministr vnitra Jan Hamáček na Twitteru informoval, že Slovensko ke konci týdne otevře všechny hraniční přechody a přejde na namátkové kontroly. Měl ho informovat slovenský ministr vnitra Roman Mikulec.Například město Brumov-Bylnice na Zlínsku se chystalo na Ministerstvo zahraničí a Ministerstvo vnitra ČR odeslat protestní nótu, silnici mezi oběma státy nyní blokují betonové zátarasy.

https://cz.sputniknews.com/20210707/ustupuje-a-zaroven-tlaci-na-lidi-lide-z-prihranicni-o-chaosu-novych-vladnich-opatreni-slovenska-15080439.html

česká republika

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jakub kulhánek, cestování, hranice, česká republika, slovensko