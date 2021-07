https://cz.sputniknews.com/20210707/ve-velke-britanii-slibili-nove-cesty-lodi-do-vod-ukrajiny-15073862.html

Ve Velké Británii slíbili nové cesty lodí do „vod Ukrajiny“

Ve Velké Británii slíbili nové cesty lodí do „vod Ukrajiny“

Námořnictvo Velké Británie bude i nadále vplouvat do „výsostných vod Ukrajiny“, během slyšení v Dolní sněmovně Spojeného království to při komentáři incidentu... 07.07.2021, Sputnik Česká republika

Jak tvrdí ministr, britská loď, která vtrhla do pobřežních vod Ruska, plula nejkratší možnou a přímou trasou. „Je to mezinárodně uznávaná trasa. Máme plné právo bezproblémově proplouvat přes ukrajinské výsostné vody v souladu s mezinárodním právem. Budeme tak činit i nadále,“ oznámil Raab.Zároveň vyjádřil plnou podporu jednání posádky torpédoborce.Italská fregata v Černém mořiMinulý týden do Černého moře vplula italská fregata Virginio Fasan, kterou okamžitě začalo sledovat Černomořské loďstvo RF. „Síly a prostředky Černomořského loďstva zahájily kontrolu aktivit italské fregaty Virginio Fasan, která 1. července 2021 vstoupila do vod Černého moře,“ uvádělo se v tiskové zprávě Národního centra řízení obrany RF.Britský torpédoborec DefenderK incidentu v Černém moři došlo i na konci června, a to s lodí členské země NATO. Britský torpédoborec Defender vstoupil do výsostných vod RF a překročil hranici v okolí mysu Fiolent na Krymu. Ruská pohraniční loď provedla varovnou střelbu a letadlo Su-24M podniklo bombardování po kurzu plavby torpédoborce.Britské ministerstvo obrany a vládní kancelář prohlásily, že vojenská loď vykonávala civilní plavbu přes ukrajinské vody a že nikdo na ni nestřílel, Rusko prý provádělo vojenské cvičení. Novinář BBC, který byl na palubě torpédoborce, však potvrdil, že loď záměrně překročila hranici.Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová prohlásila, že v případě počínání Velké Británie v situaci s Defenderem se z toho Londýn nemůže vykroutit, neboť šlo o provokaci.

