Verešová prozradila, jaký dárek jí manžel dal k narozeninám

Bývalá Miss Slovenska, modelka, herečka, moderátorka Andrea Verešová nikdy nepřestane rozmazlovat své fanoušky četnými fotografiemi z jejich řeckých...

V komentářích k jedné z jejich fotografií Verešová odhalila, že výlet na jeden z nejkrásnějších ostrovů na světě Santoriny byl vždy jejím milovaným snem a nyní ho její manžel realizoval na počest narozenin krásky.„Děkuji za krásný narozeninový dáreček, lásko moje… už dlouho jsem o tom snila. Santoriny je nádherný ostrov a městečko Oia je překrásné. Výlet stál za to, i když Dan není právě turistický typ, byl nadšený. (Ale nebudu lhát, že nejvíc se těšil, kdy se budeme moct konečně koupat v moři a nejšťastnějším byl až na pláži ). Jinak moře je tu na Santoriny moc krásné a najdete tu hněď několik nádherných pláží a krásných barů, za celkem rozumné ceny… víc v dalších postech…“ napsala.Během cesty měla modelka nejen čas na odpočinek, ale také dokázala předvést outfity a plavky své vlastní značky na pozadí řecké krajiny.Každá fotografie tradičně získává spoustu nadšených komentářů od uživatelů.„Ježíš vy jste jak panenka. Nádherná fotka,“ napsala jedna uživatelka. „Čo fotečka to skvost... nádherná si Andrejka,“ podpořila druhá.„Vypadáte skvěle. Vy snad ani nestárnete. Je to k závidění,“ okomentovala třetí.Fotka v plavkách také vyvolala spoustu reakcí: „Tělo bohyně, nádherná, sexy, překrásná,“ napsal fanoušek.„Wow, absolutně božská,“ sdělila své nadšení jiná uživatelka.„Jste krásný pár,“ okomentovali uživatelé fotku s manželem.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

