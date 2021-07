https://cz.sputniknews.com/20210707/zuzana-caputova-reagovala-na-vlnu-kritiky-ohledne-rozhodnuti-us-konani-referenda-je-ted-v-rukou-nr-15080184.html

Zuzana Čaputová reagovala na vlnu kritiky ohledně rozhodnutí ÚS. Konání referenda je teď v rukou NR

Zuzana Čaputová reagovala na vlnu kritiky ohledně rozhodnutí ÚS. Konání referenda je teď v rukou NR

Prezidentka v úvodu zmínila, že cítí frustraci lidí z vývoje politické situace na Slovensku. Rozumí také důvodům, proč jsou nespokojeni a proč mnoho občanů požaduje konání nových voleb.Šlo by tedy o referendum ne na základě petice občanů, ale na základě usnesení Národní rady SR. Dodala, že s vyhlášením takového referenda nemá žádný problém.Vyjádřila se také k důvodům, proč se obrátila na Ústavní soud. Někteří se totiž vyjádřili, že povinností prezidentky bylo vyhlásit referendum a respektovat přání občanů.Zdůraznila, že rozhodnutí Ústavního soudu jakož nejvyššího orgánu ochrany ústavnosti musí všichni respektovat.Připomenula všem veřejným činitelům slib, který museli dát, že budou postupovat v souladu se zákony a ústavou. „Dodržování tohoto slibu proto nemůže být kritizováno jako pošlapání práv jiných,“ uvedla.Dodala, že podporuje referendum a myslí si, že lidé mají právo vyjádřit svůj názor, ale musí to být podle ní v souladu s Ústavou SR.Rozhodnutí ÚSÚstavní soud Slovenské republiky dnes rozhodl, že otázka navrhovaného referenda o zkrácení volebního období Národní rady Slovenské republiky není v souladu s ústavou.Hnutí Hlas-SD označilo toto rozhodnutí za tvrdou facku slovenské demokracii a odnětí občanům jejích základního demokratického práva. Podle Hlasu-SD ústavní soud dal občanům najevo, že toho moc změnit nemůžou a dal na ně pečeť zbytečnosti.Rozhodnutí ústavního soudu se nelíbí také slovenskému ministrovi financí Igorovi Matovičovi. Konání prezidentky označil za zákeřné a podlé. Jde podle něj o plivanec do tváří 600 tisíc občanů.Hnutí SNS rozhodnutí ÚS respektuje, ale má za to, že ústavní soud tímto rozhodnutím povýšil práva poslanců nad práva občanů Slovenské republiky.Představitelé petičního výboru, který sbíral podpisy za vyhlášení referenda o předčasných volbách, považují rozhodnutí ÚS SR za nepřijatelné. Rozhodnutí je překvapilo a zklamalo.Prezidentka Slovenské republiky se na Ústavní soud obrátila kvůli tomu, zda předmět navrhovaného referenda je nebo není v rozporu s ústavou a když není, tak jak mají postupovat příslušné ústavní orgány po platném referendu.Petiční výbor zveřejnil podpisové archy v rámci referendové iniciativy na začátku února. Petici iniciovala politická hnutí - opoziční Směr-SD, mimoparlamentní Hlas-SD a také SNS. Hnutí uvádějí, že by se mělo jednat o apolitické občanské referendum. Iniciativu podpořila také Konfederace odborových svazů SR.Do Prezidentského paláce bylo 3. května přivezeno více než 84 136 petičních archů s 585 816 podpisy. Na vyhlášení referenda přitom stačí petice s 350 tisíci podpisy.Cílem referenda je zeptat se občanů, zda souhlasí s tím, aby bylo zkráceno osmé volební období Národní rady Slovenské republiky a aby se parlamentní volby konaly do 180 dní ode dne vyhlášení výsledků referenda.

